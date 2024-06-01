Два беспилотника сбили утром в небе над Белгородской областью

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
По данным Министерства обороны, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолетного типа около 8:30. Оба беспилотника сбили средства ПВО.
Сегодня утром ВСУ дроном-камикадзе атаковали КамАЗ в поле недалеко от села Нижнее Березово-Второе Шебекинского горокруг. Пострадавших нет, у КамАЗа повреждена кабина.
Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших тоже нет.
Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. Есть разрушения, без пострадавших.