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Два беспилотника сбили утром в небе над Белгородской областью

Два беспилотника сбили утром в небе над Белгородской областью

1 июня 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Два беспилотника ВСУ уничтожили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны.
Сюжет
ВСУ

По данным Министерства обороны, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолетного типа около 8:30. Оба беспилотника сбили средства ПВО.

Сегодня утром ВСУ дроном-камикадзе атаковали КамАЗ в поле недалеко от села Нижнее Березово-Второе Шебекинского горокруг. Пострадавших нет, у КамАЗа повреждена кабина.

Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших тоже нет.

Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. Есть разрушения, без пострадавших.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородский район#КамАЗ#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#ВСУ#Беленькое#Шебекинский горокруг#Беспилотники#Миноборона#FPV-дрон
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