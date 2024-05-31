Есть ли успехи у российской армии на харьковском направлении?

Ганчев также заявил, что, несмотря на усиление украинских войск в регионе западным оружием и резервами, они не добились значительных успехов. Он также опроверг информацию о готовящемся контрнаступлении Украины, заявляя, что сообщения о «кулаке» и окружении Белгорода являются фейками.