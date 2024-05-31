bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Есть ли успехи у российской армии на харьковском направлении?

31 мая 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российские войска выровняли линию фронта в Волчанском и Харьковском районах и освободили около 300 квадратных километров территории на севере области. Об этом сообщают РИА Новости
Сюжет
СВО

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что российские войска выровняли линию фронта в Волчанском и Харьковском районах. За май этого года они освободили около 300 квадратных километров территории на севере области.

Ганчев также заявил, что, несмотря на усиление украинских войск в регионе западным оружием и резервами, они не добились значительных успехов. Он также опроверг информацию о готовящемся контрнаступлении Украины, заявляя, что сообщения о «кулаке» и окружении Белгорода являются фейками.

Глава российской администрации Харьковской области отметил, что на севере Харьковской области ВС РФ добились успеха на Купянском направлении. Они освободили пять населённых пунктов. По его словам, такое продвижение можно охарактеризовать как достаточно быстрое.

Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
Узнать подробнее
Читайте также:
«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении «Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Белгород#Фронт#Атака#СВО#Наступление#Виталий Ганчев
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде
Сегодня, 13:31
Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами
Сегодня, 06:50
БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
Сегодня, 11:44
«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев
Сегодня, 13:48
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
Сегодня, 14:32
Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения
Сегодня, 13:37
"