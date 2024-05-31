Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что российские войска выровняли линию фронта в Волчанском и Харьковском районах. За май этого года они освободили около 300 квадратных километров территории на севере области.
Ганчев также заявил, что, несмотря на усиление украинских войск в регионе западным оружием и резервами, они не добились значительных успехов. Он также опроверг информацию о готовящемся контрнаступлении Украины, заявляя, что сообщения о «кулаке» и окружении Белгорода являются фейками.
Глава российской администрации Харьковской области отметил, что на севере Харьковской области ВС РФ добились успеха на Купянском направлении. Они освободили пять населённых пунктов. По его словам, такое продвижение можно охарактеризовать как достаточно быстрое.