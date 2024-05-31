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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Белгородский бизнес начал получать деньги из 1 млрд рублей федеральной поддержки

Белгородский бизнес начал получать деньги из 1 млрд рублей федеральной поддержки

31 мая 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
Владимир Путин принял решение выделить более двух миллиардов рублей Белгородской области, из которых один миллиард уйдёт на поддержку промышленных предприятий. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.



Решение было принято в конце апреля, а размер помощи составляет более двух миллиардов рублей. Отмечается, что из этой суммы один миллиард направляется на поддержку промышленных предприятий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Сейчас Белгородская область получила эти средства и уже приступает к осуществлению выплат предприятиям.

Недавно Бел.Ру рассказывали о том, что белгородцы жаловались на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе. По словам жительницы области, предприниматели обращались за помощью сначала к губернатору, позже и к президенту. Но, несмотря на наличие распоряжения о выплате минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего бизнеса, к 28 мая материальнуя помощь никто так и не получил.

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