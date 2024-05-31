Белгородский бизнес начал получать деньги из 1 млрд рублей федеральной поддержки

Недавно Бел.Ру рассказывали о том, что белгородцы жаловались на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе. По словам жительницы области, предприниматели обращались за помощью сначала к губернатору, позже и к президенту. Но, несмотря на наличие распоряжения о выплате минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего бизнеса, к 28 мая материальнуя помощь никто так и не получил.