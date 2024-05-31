Белгородский бизнес начал получать деньги из 1 млрд рублей федеральной поддержки

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Решение было принято в конце апреля, а размер помощи составляет более двух миллиардов рублей. Отмечается, что из этой суммы один миллиард направляется на поддержку промышленных предприятий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Сейчас Белгородская область получила эти средства и уже приступает к осуществлению выплат предприятиям.
Недавно Бел.Ру рассказывали о том, что белгородцы жаловались на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе. По словам жительницы области, предприниматели обращались за помощью сначала к губернатору, позже и к президенту. Но, несмотря на наличие распоряжения о выплате минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего бизнеса, к 28 мая материальнуя помощь никто так и не получил.