В Белгородской области оборудовали 40 пунктов сдачи ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По данным чиновника, в Белгородской области подготовили 40 пунктов проведения экзаменов. Из них работают 37, а три являются резервными. 10 пунктов подготовили для выпускников с ограниченными возможностями здоровья на дому.
Все пункты оборудованы стационарными и переносными металлодетекторами, а также устройствами подавления сигнала мобильной связи. Все аудитории оснащены видеонаблюдением. А 2768 работников, которые привлекаются к проведению экзаменов, прошли обучение.
Андрей Милёхин
Напомним, 26% выпускников одиннадцатых классов решили ЕГЭ не сдавать. Остальные учащиеся сдавать экзамены будут.