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В Белгородской области оборудовали 40 пунктов сдачи ЕГЭ

В Белгородской области оборудовали 40 пунктов сдачи ЕГЭ

30 мая 2024, 13:51
Фото: 1MI
Часть пунктов для сдачи экзаменов являются резервными. Об этом рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По данным чиновника, в Белгородской области подготовили 40 пунктов проведения экзаменов. Из них работают 37, а три являются резервными. 10 пунктов подготовили для выпускников с ограниченными возможностями здоровья на дому.

Все пункты оборудованы стационарными и переносными металлодетекторами, а также устройствами подавления сигнала мобильной связи. Все аудитории оснащены видеонаблюдением. А 2768 работников, которые привлекаются к проведению экзаменов, прошли обучение.
Андрей Милёхин

Напомним, 26% выпускников одиннадцатых классов решили ЕГЭ не сдавать. Остальные учащиеся сдавать экзамены будут.

26% белгородских одиннадцатиклассников не будут сдавать ЕГЭ
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Видеонаблюдение#Выпускники#Белгород#Андрей Милёхин#Министр образования#Ограниченные возможности здоровья#Металлодетекторы
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