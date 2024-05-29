В Воронежской области школьницам пришлось раздеться на проверке перед ЕГЭ

Вчера, 28 мая, в воронежской школе перед экзаменом по русскому языку произошёл неприятный инцидент. По словам школьниц, при прохождении через металлодетектор прибор сработал несколько раз подряд. Организаторы экзамена сначала попросили девушек снять бижутерию и разуться, а затем предположили, что работа металлодектора связана с косточками в бюстгальтерах учениц.