В Воронежской области школьницам пришлось раздеться на проверке перед ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Вчера, 28 мая, в воронежской школе перед экзаменом по русскому языку произошёл неприятный инцидент. По словам школьниц, при прохождении через металлодетектор прибор сработал несколько раз подряд. Организаторы экзамена сначала попросили девушек снять бижутерию и разуться, а затем предположили, что работа металлодектора связана с косточками в бюстгальтерах учениц.
Позже появилось видео с камер наблюдения, где видно, как одна из школьниц была вынуждена поднять кофту перед мужчиной, который находился за рамками металлодетектора. Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Сегодня, 29 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что планирует обсудить ситуацию с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
А председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что случившееся — это вовсе преступление.
«Надо разбираться, посмотреть, в чём там была ситуация. Такое недопустимо. Безусловно, это нарушение. Если кого-то заставили раздеться, то это уже не правонарушение, а преступление», — говорит Казакова.
Однако позже глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школе всё провели в соответствии с регламентом, что выяснилось после проверки Роспотребнадзора.