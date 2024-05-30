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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:11

26% белгородских одиннадцатиклассников не будут сдавать ЕГЭ

26% белгородских одиннадцатиклассников не будут сдавать ЕГЭ

30 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Выпускники решил получить аттестаты по итогам годовых оценок. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По данным чиновника, в этом году белгородские выпускники одиннадцатых классов из 284 школ могут не сдавать ЕГЭ. Такой выбор сделали 26% выпускников (849 человек). Они получат документ об окончании школы по результатам промежуточной аттестации. А 2414 выпускников одиннадцатых классов решили экзамены сдавать. Из них 52 человека в настоящий момент сдают ЕГЭ в других регионах РФ.

Всего в этом году девятый класс оканчивают 17 132 человека. Экзамены сдавать будут 6787. Остальные девятиклассники освобождены от сдачи ОГЭ и получат аттестаты по итогам годовых оценок.

Напомним, во время сдачи ЕГЭ по русскому язык четверых человек удалили за списывание. Двое смогут пересдать экзамен осенью.

В Белгородской области четверых одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ за списывание
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Школы#Выпускники#Экзамены#Русский язык#Белгород#Министр образования#Списывание#Аттестаты#Регионы РФ#Девятый класс
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