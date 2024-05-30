26% белгородских одиннадцатиклассников не будут сдавать ЕГЭ

По данным чиновника, в этом году белгородские выпускники одиннадцатых классов из 284 школ могут не сдавать ЕГЭ. Такой выбор сделали 26% выпускников (849 человек). Они получат документ об окончании школы по результатам промежуточной аттестации. А 2414 выпускников одиннадцатых классов решили экзамены сдавать. Из них 52 человека в настоящий момент сдают ЕГЭ в других регионах РФ.