26% белгородских одиннадцатиклассников не будут сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По данным чиновника, в этом году белгородские выпускники одиннадцатых классов из 284 школ могут не сдавать ЕГЭ. Такой выбор сделали 26% выпускников (849 человек). Они получат документ об окончании школы по результатам промежуточной аттестации. А 2414 выпускников одиннадцатых классов решили экзамены сдавать. Из них 52 человека в настоящий момент сдают ЕГЭ в других регионах РФ.
Всего в этом году девятый класс оканчивают 17 132 человека. Экзамены сдавать будут 6787. Остальные девятиклассники освобождены от сдачи ОГЭ и получат аттестаты по итогам годовых оценок.
Напомним, во время сдачи ЕГЭ по русскому язык четверых человек удалили за списывание. Двое смогут пересдать экзамен осенью.