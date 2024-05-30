В Белгородской области четверых одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ за списывание

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По данным чиновника, в первый день проведения экзамена по русскому языку четверых участников удалили за списывание. У них нашли письменные заметки и телефоны. Подобные случаи зафиксировали в Белгороде, Новооскольском округе, Прохоровском и Красногвардейском районах. Результаты экзаменов аннулируют.
Это грубые нарушения. Ребята создали себе проблемы сами. Я напомню, что при поступлении в вуз русский язык является обязательным предметом. Отдельным образом мы проведём работу с руководителями образовательных организаций этих выпускников. На наш взгляд, это довольно серьёзное нарушение.
Андрей Милёхин
При этом Милёхин отметил, что двое из удалённых смогут пересдать ЕГЭ осенью. Это выпускники из Прохоровского и Красногвардейского районов. Ещё двое смогут получить аттестат по итогам промежуточных оценок.
Милёхин добавил, что подобные нарушения были и в прошлом голу, но в меньшем объёме.