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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Белгородской области четверых одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ за списывание

В Белгородской области четверых одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ за списывание

30 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. Два человека смогут пересдать ЕГЭ осенью.
Сюжет
ЕГЭ

По данным чиновника, в первый день проведения экзамена по русскому языку четверых участников удалили за списывание. У них нашли письменные заметки и телефоны. Подобные случаи зафиксировали в Белгороде, Новооскольском округе, Прохоровском и Красногвардейском районах. Результаты экзаменов аннулируют.

Это грубые нарушения. Ребята создали себе проблемы сами. Я напомню, что при поступлении в вуз русский язык является обязательным предметом. Отдельным образом мы проведём работу с руководителями образовательных организаций этих выпускников. На наш взгляд, это довольно серьёзное нарушение.
Андрей Милёхин

При этом Милёхин отметил, что двое из удалённых смогут пересдать ЕГЭ осенью. Это выпускники из Прохоровского и Красногвардейского районов. Ещё двое смогут получить аттестат по итогам промежуточных оценок.

Милёхин добавил, что подобные нарушения были и в прошлом голу, но в меньшем объёме.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Нарушения#ЕГЭ#Вуз#Телефоны#Русский язык#Белгород#Андрей Милёхин#Аттестат
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