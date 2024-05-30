В Белгородской области четверых одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ за списывание

По данным чиновника, в первый день проведения экзамена по русскому языку четверых участников удалили за списывание. У них нашли письменные заметки и телефоны. Подобные случаи зафиксировали в Белгороде, Новооскольском округе, Прохоровском и Красногвардейском районах. Результаты экзаменов аннулируют.