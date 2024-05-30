Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Роскачество проверило 38 брендов мороженого. Более половины (около 60%) соответствовали установленным требованиям. Но в ряде марок эксперты нашли нарушения.
В результате проверки в мороженом торговых марок «Мишка на полюсе» компании «Шин Лайн» и «Ермолино» была обнаружена кишечная палочка. Подобное может свидетельствовать о нарушениях в процессе производства и отсутствии должной тепловой обработки продукции.
Также в ряде торговых марок выявили замену молочного жира на растительный. Это относится к брендам «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское». Там был фитостерин, а содержание молочного жира сильно отличалось от требований закона.
Исследования показали в составе мороженого под марками «Вкусландия» и «Ленинградское», что в их продукции молочный жир заменяли на растительный, очищенный от стеринов. Или в таких продуктах использовалось молочное сырьё с животными жирами.
В мороженом нескольких популярных брендов, в том числе в «Выборе семьи», «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском», находили плесень и дрожжи. Однако, по словам Роскачества, содержание этих микроорганизмов не регламентируется для мороженого, поэтому не является нарушением.