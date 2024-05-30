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Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

30 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI
В мороженом двух марок нашли кишечную палочку. В нескольких других образцах обнаружили замену молочного жира на растительный. Подробности сообщает Роскачество.

Роскачество проверило 38 брендов мороженого. Более половины (около 60%) соответствовали установленным требованиям. Но в ряде марок эксперты нашли нарушения.

В результате проверки в мороженом торговых марок «Мишка на полюсе» компании «Шин Лайн» и «Ермолино» была обнаружена кишечная палочка. Подобное может свидетельствовать о нарушениях в процессе производства и отсутствии должной тепловой обработки продукции.

Также в ряде торговых марок выявили замену молочного жира на растительный. Это относится к брендам «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское». Там был фитостерин, а содержание молочного жира сильно отличалось от требований закона.

Исследования показали в составе мороженого под марками «Вкусландия» и «Ленинградское», что в их продукции молочный жир заменяли на растительный, очищенный от стеринов. Или в таких продуктах использовалось молочное сырьё с животными жирами.

В мороженом нескольких популярных брендов, в том числе в «Выборе семьи», «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском», находили плесень и дрожжи. Однако, по словам Роскачества, содержание этих микроорганизмов не регламентируется для мороженого, поэтому не является нарушением.

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