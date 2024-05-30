Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

В мороженом нескольких популярных брендов, в том числе в «Выборе семьи», «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском», находили плесень и дрожжи. Однако, по словам Роскачества, содержание этих микроорганизмов не регламентируется для мороженого, поэтому не является нарушением.