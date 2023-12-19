Без кишечной палочки, но с другими нарушениями: Роскачество проверило ветчину

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Роскачество проверило российскую ветчину из свинины на 234 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки. Исследовали специалисты 21 марку. Большинство товаров соответствуют необходимым требованиям, а одна марка — опережающему стандарту Роскачества.
Дело в том, что ранее россияне 54% случаях покупали некачественную ветчину. Потребители предполагают, что производители могут использовать некоторые ингредиенты, не указывая их в составе. Эксперты проверили ветчину и выяснили, что опережает стандарты торговая марка «Окраина» из Московской области.
Однако иногда производители действительно добавляют в ветчину другие ингредиенты. Мясо птицы, например, обнаружили у четырёх торговых марок. Это показало гистологическое исследование. Мясо курицы при этом в составе указали.
В ветчине «Черкизово» обнаружили костную ткань, у марок «Колбасы от Макарова» и «Мясницкий ряд» — костную и хрящевую ткани. В составе этого не указали. Костную ткань нашли и в продукции производителя «Дымов», но в составе это обозначили. В некоторых образцах также были субпродукты, не указанные на маркировке.
Обнаружили в ветчине и соевый белок, но его производители указывали. Крахмал нашли в 13 товарах. Его наличие не указали только «Великолукский мясокомбинат» и «Село Зелёное». Эти же производители и «Рублёвский» использовали каррагинан, не указав его в составе. Однако никаких бактерий, в частности, сальмонеллы или листерии, эксперты не обнаружили.
Потребители также опасались наличия вируса африканской чумы свиней. На АЧС Роскачество ветчину не проверяло, поскольку этим занимаются лаборатории Россельхознадзора.