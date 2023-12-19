Без кишечной палочки, но с другими нарушениями: Роскачество проверило ветчину

Обнаружили в ветчине и соевый белок, но его производители указывали. Крахмал нашли в 13 товарах. Его наличие не указали только «Великолукский мясокомбинат» и «Село Зелёное». Эти же производители и «Рублёвский» использовали каррагинан, не указав его в составе. Однако никаких бактерий, в частности, сальмонеллы или листерии, эксперты не обнаружили.