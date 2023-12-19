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Колбасные изделия

Без кишечной палочки, но с другими нарушениями: Роскачество проверило ветчину

19 декабря 2023, 10:12
Фото: 1MI
Колбасные изделия

Роскачество проверило ветчину из свинины

Специалисты Роскачества проверили 21 торговую марку ветчины из свинины на 234 показателя безопасности. Результаты исследования показали, что некоторые производители добавляют в продукцию более дешёвое мясо птицы. Также эксперты назвали лучшую ветчину.

Роскачество проверило российскую ветчину из свинины на 234 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки. Исследовали специалисты 21 марку. Большинство товаров соответствуют необходимым требованиям, а одна марка — опережающему стандарту Роскачества.

Дело в том, что ранее россияне 54% случаях покупали некачественную ветчину. Потребители предполагают, что производители могут использовать некоторые ингредиенты, не указывая их в составе. Эксперты проверили ветчину и выяснили, что опережает стандарты торговая марка «Окраина» из Московской области.

Однако иногда производители действительно добавляют в ветчину другие ингредиенты. Мясо птицы, например, обнаружили у четырёх торговых марок. Это показало гистологическое исследование. Мясо курицы при этом в составе указали.

В ветчине «Черкизово» обнаружили костную ткань, у марок «Колбасы от Макарова» и «Мясницкий ряд» — костную и хрящевую ткани. В составе этого не указали. Костную ткань нашли и в продукции производителя «Дымов», но в составе это обозначили. В некоторых образцах также были субпродукты, не указанные на маркировке.

Обнаружили в ветчине и соевый белок, но его производители указывали. Крахмал нашли в 13 товарах. Его наличие не указали только «Великолукский мясокомбинат» и «Село Зелёное». Эти же производители и «Рублёвский» использовали каррагинан, не указав его в составе. Однако никаких бактерий, в частности, сальмонеллы или листерии, эксперты не обнаружили.

Потребители также опасались наличия вируса африканской чумы свиней. На АЧС Роскачество ветчину не проверяло, поскольку этим занимаются лаборатории Россельхознадзора.

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