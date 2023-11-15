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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Курятина

Владельца магазина в Белгородской области наказали за дорогое мясо птицы

15 ноября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Курятина

Белгородская прокуратура увидела высокие цены в магазине

Проверка показала, что в селе Борисполье Ракитянского района уровень торговой надбавки на мясо птицы регионального производителя завышен. Владельца торговой точки за это привлекли к ответственности, сообщили в региональной прокуратуре.

Владельца магазина в Белгородской области наказали за завышенную стоимость мяса птицы. Против предпринимателя завели дело об административном правонарушении.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка установила, что в магазине в селе Борисполье Ракитянского района уровень торговой надбавки на мясо птицы регионального производителя завышен. Это не соответствует требованиям властей.

Также указано, что завышенные тарифы могут вызвать социальную напряжённость и ухудшение материального благосостояния белгородцев. Бизнесмена, владеющего торговой точкой, привлекли к ответственности за нарушение порядка ценообразования. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее белгородцы жаловались на яйца дороже ста рублей как минимум в двух магазинах. Информацию о ситуации передали в УФАС.

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#Белгородская область#Цена#Прокуратура#Ракитянский район#Мясо птицы#Белгород#Наталья Корявых
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