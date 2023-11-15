Владельца магазина в Белгородской области наказали за дорогое мясо птицы

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Владельца магазина в Белгородской области наказали за завышенную стоимость мяса птицы. Против предпринимателя завели дело об административном правонарушении.
Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка установила, что в магазине в селе Борисполье Ракитянского района уровень торговой надбавки на мясо птицы регионального производителя завышен. Это не соответствует требованиям властей.
Также указано, что завышенные тарифы могут вызвать социальную напряжённость и ухудшение материального благосостояния белгородцев. Бизнесмена, владеющего торговой точкой, привлекли к ответственности за нарушение порядка ценообразования. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее белгородцы жаловались на яйца дороже ста рублей как минимум в двух магазинах. Информацию о ситуации передали в УФАС.