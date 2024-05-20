Как в отечественном твороге оказался опасный «мясной клей»?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Недавно специалисты Роскачества провели проверку партий творога с жирностью 5%, представленных на полках российских магазинов. В ходе изучения некоторых образцов был обнаружен запрещенный в России и не регламентированный техническим регламентом Таможенного союза фермент — микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей».
Запрещённая пищевая добавка была обнаружена в твороге двух торговых марок. Первая — «Свежее завтра» из Санкт-Петербурга и вторая — «Славянские кружева» от производителя из Московской области.
Опасность этого фермента заключается в том, что он способен менять структуру белков. При этом сам фермент получают с использованием мутантных микроорганизмов, что также вызывает вопросы с точки зрения безопасности. Эксперты отмечают, что детский организм более чувствителен к воздействию потенциально вредных веществ. Поэтому использование такого творога при приготовлении детского питания повышает риск возникновения у малышей проблем со здоровьем.
Производители используют «мясной клей», чтобы сэкономить время на производстве. Определить наличие фермента возможно только в лаборатории, и долгое время в России не было утвержденной методики его обнаружения. Из-за этого производители могли добавлять этот фермент в продукты, нарушая законодательство. Однако сейчас разработана методика измерения содержания трансглютаминазы, и с февраля 2024 года она внесена в перечень стандартов.
О том, каким должен быть качественный творог, специалисты из Роскачества сообщают, что в нём не допускается также наличие крахмала, а массовая доля белка должна быть не менее 16,0%. Массовая доля влаги — не более 75%.