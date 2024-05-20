Как в отечественном твороге оказался опасный «мясной клей»?

Производители используют «мясной клей», чтобы сэкономить время на производстве. Определить наличие фермента возможно только в лаборатории, и долгое время в России не было утвержденной методики его обнаружения. Из-за этого производители могли добавлять этот фермент в продукты, нарушая законодательство. Однако сейчас разработана методика измерения содержания трансглютаминазы, и с февраля 2024 года она внесена в перечень стандартов.