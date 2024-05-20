Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Специалисты рассказали о том, как «мясной клей» влияет на организм человека

Как в отечественном твороге оказался опасный «мясной клей»?

20 мая 2024, 08:54
Фото: 1MI

Специалисты рассказали о том, как «мясной клей» влияет на организм человека

Роскачество провело проверку творога и обнаружило в двух торговых марках фермент, получаемый из мутантных микроорганизмов, который может негативно повлиять на здоровье, особенно детского организма, сообщает издание «Новые известия»

Недавно специалисты Роскачества провели проверку партий творога с жирностью 5%, представленных на полках российских магазинов. В ходе изучения некоторых образцов был обнаружен запрещенный в России и не регламентированный техническим регламентом Таможенного союза фермент — микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей».

Запрещённая пищевая добавка была обнаружена в твороге двух торговых марок. Первая — «Свежее завтра» из Санкт-Петербурга и вторая — «Славянские кружева» от производителя из Московской области.

Опасность этого фермента заключается в том, что он способен менять структуру белков. При этом сам фермент получают с использованием мутантных микроорганизмов, что также вызывает вопросы с точки зрения безопасности. Эксперты отмечают, что детский организм более чувствителен к воздействию потенциально вредных веществ. Поэтому использование такого творога при приготовлении детского питания повышает риск возникновения у малышей проблем со здоровьем.

Производители используют «мясной клей», чтобы сэкономить время на производстве. Определить наличие фермента возможно только в лаборатории, и долгое время в России не было утвержденной методики его обнаружения. Из-за этого производители могли добавлять этот фермент в продукты, нарушая законодательство. Однако сейчас разработана методика измерения содержания трансглютаминазы, и с февраля 2024 года она внесена в перечень стандартов.

О том, каким должен быть качественный творог, специалисты из Роскачества сообщают, что в нём не допускается также наличие крахмала, а массовая доля белка должна быть не менее 16,0%. Массовая доля влаги — не более 75%.

Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?
Узнать подробнее
Читайте также:
С глазурью, шоколадом, творогом: как и где пекут пасхальные куличи в Белгороде?Белгородцам рассказали, какие молочные продукты фальсифицируют чаще всего
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Творог#Лаборатория#Новости Белгорода#Белгород#Анализ
Подпишитесь
Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?
Сегодня, 08:50
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём
Сегодня, 08:20
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно
Сегодня, 08:43
Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 07:44
"