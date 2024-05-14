Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Эксперты проверяли торговые марки по нескольким показателям, включая безопасный и качественный состав, а также правдивость информации, указанной на упаковке товаров. В двух видов продукции нашли так называемую микробную трансглютаминазу или, как её называют по-простому, «мясной клей» — это запрещённый фермент, который вырабатывается микробами в промышленных масштабах. Зачастую его можно встретить в колбасных изделиях, молочной, рыбной и хлебопекарной продукции.
Запрещённый с 1 января 2022 года фермент обнаружили в твороге марок «Славянские кружева» и «Свежее завтра». Предполагается, что его могут добавлять в продукцию для ускорения производства. Однако за такое решение производителей ждёт ответственность либо определённые ограничения, отметила эксперт Елена Юрова.
Однако это не все нарушения, которые были найдены в твороге. Ещё несколько товаров не прошли проверку на безопасные составы:
Помимо всего прочего, в твороге с московского рынка оказалось недостаточная массовая доля белка: только 11,8% из нормы не менее 16%.
Знак Качества могут получить три товара: «Домик в деревне», «Талицкий» и «Простоквашино». Они соответствуют обязательным требованиям и даже их опережают.
Также безопасными торговыми марками признали: «Лебедянь молоко», «ВкусВилл», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Село Зелёное», »Искренне ваш», «Светаево», «Славянские кружева», «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Талицкий», «Эконива» и «Экомилк».
Тем не менее, у пяти торговых марок внешний вид и густота не соответствовали стандарту, а у двух товаров оказались неподходящие вкус и запах. При этом у всех марок оказался нормальный цвет.
После проведённого исследования Россельхознадзор объявил предостережения в адрес четырёх производителей торговых марок творога, чтобы те исправили нарушения и больше их не повторяли.
Ещё четыре производителя исправили выявленные нарушения и направили заявку, чтобы их продукцию повторно исследовали. Три торговые сети, торгующие творогом, доставляемым поставщиком, уже провели с ними необходимую беседу, ещё одна торговая сеть пообещала тщательнее контролировать работу поставщика.
При покупке творога также нужно обращать внимание на несколько факторов: срок годности и условия хранения, повреждена ли упаковка товара и из чего состоит сам творог. В качественном и безопасном твороге обязательно должно находиться молоко, кисломолочные бактерии, сливки или закваска. Прочитать состав можно на упаковке продукции.
Кроме того, специалисты советуют покупать творог местного производства, что будет гарантировать покупателю свежесть. Не стоит покупать товары без какой-либо маркировки и со стабилизаторами в составе.
Данные советы ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Они же рассказали, как безопасно выбрать в магазинах яйца и как правильно их хранить.
Напомним, что в апреле в Роскачестве назвали безопасные марки подсолнечного масла: в их число вошли 19 товаров, включая продукцию, изготовленную в Белгородской области.