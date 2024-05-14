Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?

Эксперты проверяли торговые марки по нескольким показателям, включая безопасный и качественный состав, а также правдивость информации, указанной на упаковке товаров. В двух видов продукции нашли так называемую микробную трансглютаминазу или, как её называют по-простому, «мясной клей» — это запрещённый фермент, который вырабатывается микробами в промышленных масштабах. Зачастую его можно встретить в колбасных изделиях, молочной, рыбной и хлебопекарной продукции.