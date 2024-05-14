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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?

Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?

14 мая 2024, 14:04
Фото: 1MI
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило торговые марки творога 5% жирности — всего на экспертизе оказались 20 продуктов российских производителей. О том, какие марки признаны безопасными, а в каких нашли «мясной клей», — в материале Бел.Ру.

Какие марки не прошли проверку?

Эксперты проверяли торговые марки по нескольким показателям, включая безопасный и качественный состав, а также правдивость информации, указанной на упаковке товаров. В двух видов продукции нашли так называемую микробную трансглютаминазу или, как её называют по-простому, «мясной клей» — это запрещённый фермент, который вырабатывается микробами в промышленных масштабах. Зачастую его можно встретить в колбасных изделиях, молочной, рыбной и хлебопекарной продукции.

Запрещённый с 1 января 2022 года фермент обнаружили в твороге марок «Славянские кружева» и «Свежее завтра». Предполагается, что его могут добавлять в продукцию для ускорения производства. Однако за такое решение производителей ждёт ответственность либо определённые ограничения, отметила эксперт Елена Юрова.

Однако это не все нарушения, которые были найдены в твороге. Ещё несколько товаров не прошли проверку на безопасные составы:

  1. на одном из московских рынков продают творог, внутри которого находятся бактерии группы кишечных палочек;
  2. в марках «Коровка из Кореновки», «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод», «Можайский», «Ярче» и в московском кисломолочном продукте нашли большое количество дрожжей;
  3. больше нормы оказалось плесени в марках «Нытвенский маслозавод» и «Вкуснотеево»;
  4. количество молочнокислых бактерий не соответствует норме в товарах «Кубанский молочник», «Свежее завтра», «Село Зелёное», «Рузское молоко», «Светаево», «Эконива» и «Экомилк», однако это нарушение не настолько серьёзное, поэтому эти товары можно считать пригодными к употреблению.

Помимо всего прочего, в твороге с московского рынка оказалось недостаточная массовая доля белка: только 11,8% из нормы не менее 16%.

После проверок Роскачества покупателям становится гораздо проще выбрать достойный и безопасный товар.После проверок Роскачества покупателям становится гораздо проще выбрать достойный и безопасный товар.
После проверок Роскачества покупателям становится гораздо проще выбрать достойный и безопасный товар.
Фото: 1MI

Какие марки признали безопасными?

Знак Качества могут получить три товара: «Домик в деревне», «Талицкий» и «Простоквашино». Они соответствуют обязательным требованиям и даже их опережают.

Также безопасными торговыми марками признали: «Лебедянь молоко», «ВкусВилл», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Село Зелёное», »Искренне ваш», «Светаево», «Славянские кружева», «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Талицкий», «Эконива» и «Экомилк».

Тем не менее, у пяти торговых марок внешний вид и густота не соответствовали стандарту, а у двух товаров оказались неподходящие вкус и запах. При этом у всех марок оказался нормальный цвет.

Была ли реакция производителей?

После проведённого исследования Россельхознадзор объявил предостережения в адрес четырёх производителей торговых марок творога, чтобы те исправили нарушения и больше их не повторяли.

Ещё четыре производителя исправили выявленные нарушения и направили заявку, чтобы их продукцию повторно исследовали. Три торговые сети, торгующие творогом, доставляемым поставщиком, уже провели с ними необходимую беседу, ещё одна торговая сеть пообещала тщательнее контролировать работу поставщика.

Как правильно выбирать творог?

При покупке творога также нужно обращать внимание на несколько факторов: срок годности и условия хранения, повреждена ли упаковка товара и из чего состоит сам творог. В качественном и безопасном твороге обязательно должно находиться молоко, кисломолочные бактерии, сливки или закваска. Прочитать состав можно на упаковке продукции.

Кроме того, специалисты советуют покупать творог местного производства, что будет гарантировать покупателю свежесть. Не стоит покупать товары без какой-либо маркировки и со стабилизаторами в составе.

Данные советы ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Они же рассказали, как безопасно выбрать в магазинах яйца и как правильно их хранить.

Напомним, что в апреле в Роскачестве назвали безопасные марки подсолнечного масла: в их число вошли 19 товаров, включая продукцию, изготовленную в Белгородской области.

Безопасные подсолнечные масла: какие марки в 2024 году признали лучшими?
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#Александра Склярова#Общество#Творог#Продукты#Роскачество#Исследование
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