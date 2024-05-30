Почти на 10%: окрошка в России серьёзно подорожала

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В 2024 году стоимость приготовления окрошки в России увеличилась на 9,3%, что обусловлено ростом цен на большинство ингредиентов этого блюда. Такие данные аналитики получили в преддверии Дня окрошки.
При этом больше всего цены выросли на куриные яйца — в среднем на 46,17%, поэтому теперь их стоимость составляет около 121 рубля за десять штук, а цена на варёную колбасу увеличилась на 9,62% — до 412 рублей за килограмм. Остальные ингредиенты тоже подорожали: огурцы теперь стоят 198 рублей, картофель — 56 рублей, а сметана — 102 рубля.
Заправки для окрошки тоже выйдут дороже обычной воды с майонезом: бутылка кваса стоит 110 рублей, кефир — 80 рублей, тан и айран — почти 100 рублей каждая.
В среднем общая стоимость всех необходимых для приготовления окрошки ингредиентов составляет 1 100 рублей.