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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В России за год цены на ингредиенты для приготовления окрошки выросли на 9,3%

Почти на 10%: окрошка в России серьёзно подорожала

30 мая 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney

В России за год цены на ингредиенты для приготовления окрошки выросли на 9,3%

За год цены на ингредиенты для приготовления окрошки значительно выросли. Специалисты Росстата подсчитали среднюю стоимость каждого продукта и рассказали, во сколько россиянам обойдётся приготовление холодного «супа» в 2024 году.

В 2024 году стоимость приготовления окрошки в России увеличилась на 9,3%, что обусловлено ростом цен на большинство ингредиентов этого блюда. Такие данные аналитики получили в преддверии Дня окрошки.

При этом больше всего цены выросли на куриные яйца — в среднем на 46,17%, поэтому теперь их стоимость составляет около 121 рубля за десять штук, а цена на варёную колбасу увеличилась на 9,62% — до 412 рублей за килограмм. Остальные ингредиенты тоже подорожали: огурцы теперь стоят 198 рублей, картофель — 56 рублей, а сметана — 102 рубля.

Заправки для окрошки тоже выйдут дороже обычной воды с майонезом: бутылка кваса стоит 110 рублей, кефир — 80 рублей, тан и айран — почти 100 рублей каждая.

В среднем общая стоимость всех необходимых для приготовления окрошки ингредиентов составляет 1 100 рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Стоимость#Продукты#Россия#Окрошка
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