Почти на 10%: окрошка в России серьёзно подорожала

При этом больше всего цены выросли на куриные яйца — в среднем на 46,17%, поэтому теперь их стоимость составляет около 121 рубля за десять штук, а цена на варёную колбасу увеличилась на 9,62% — до 412 рублей за килограмм. Остальные ингредиенты тоже подорожали: огурцы теперь стоят 198 рублей, картофель — 56 рублей, а сметана — 102 рубля.