Какое наказание предусмотрено за продажу энергетиков белгородским детям?

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним по всей стране, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его словам, среди молодёжи каждый второй употребляет энергетики: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.
Володин добавил, что во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в белгородскую облдуму и выяснили, есть ли подобный запрет в регионе.
В ответе сказано, что на территории Белгородской области предусмотрена ответственность за нарушение установленных региональным законом ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков.
Согласно статье 4 закона Белгородской области на территории региона не допускается розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. К ним относятся, в том числе и энергетические. В облдуме добавили, что в региональном законе данный запрет предусмотрен с 2014 года.
За нарушение предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан — 1500 рублей, на должностных лиц — 5000 рублей, а на юридических лиц — 25 тысяч рублей.