Какое наказание предусмотрено за продажу энергетиков белгородским детям?

Согласно статье 4 закона Белгородской области на территории региона не допускается розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. К ним относятся, в том числе и энергетические. В облдуме добавили, что в региональном законе данный запрет предусмотрен с 2014 года.