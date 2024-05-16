Продажи ювелирных украшений в Белгородской области выросли, но не так сильно

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Белгородской области за первые три месяца 2024 года зафиксирован наименьший рост продаж ювелирных изделий в Центральном Черноземье — только на 19%. Жители региона потратили на покупку украшений 796,6 млн рублей.
В Белгороде продажи выросли незначительно — на 3%, общая сумма составила 412,8 млн рублей. Вместе с тем в регионе средний чек на покупку драгоценностей увеличился на 10% (с 7,9 тыс. до 8,7 тыс. рублей), а в Белгороде — на 35% (с 8,7 тыс. до 9,2 тыс. рублей).
По мнению опрошенных изданием экспертов, наименьший рост в Белгородской области объясняется тем, что регион находится в прифронтовой зоне. Однако люди продолжают вкладывать деньги в золото.