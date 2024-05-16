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Золото

Продажи ювелирных украшений в Белгородской области выросли, но не так сильно

16 мая 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
Золото
Рост продаж в регионе составил всего 19%. По сравнению с другими регионами Центрального Черноземья это не самый высокий показатель. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с прифронтовым положением Белгородской области, пишет «Коммерсант».

В Белгородской области за первые три месяца 2024 года зафиксирован наименьший рост продаж ювелирных изделий в Центральном Черноземье — только на 19%. Жители региона потратили на покупку украшений 796,6 млн рублей.

В Белгороде продажи выросли незначительно — на 3%, общая сумма составила 412,8 млн рублей. Вместе с тем в регионе средний чек на покупку драгоценностей увеличился на 10% (с 7,9 тыс. до 8,7 тыс. рублей), а в Белгороде — на 35% (с 8,7 тыс. до 9,2 тыс. рублей).

По мнению опрошенных изданием экспертов, наименьший рост в Белгородской области объясняется тем, что регион находится в прифронтовой зоне. Однако люди продолжают вкладывать деньги в золото.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Золото#Белгород#Ювелирные украшения
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