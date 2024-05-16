Продажи ювелирных украшений в Белгородской области выросли, но не так сильно

В Белгороде продажи выросли незначительно — на 3%, общая сумма составила 412,8 млн рублей. Вместе с тем в регионе средний чек на покупку драгоценностей увеличился на 10% (с 7,9 тыс. до 8,7 тыс. рублей), а в Белгороде — на 35% (с 8,7 тыс. до 9,2 тыс. рублей).