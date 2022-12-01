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Сотрудница ломбарда в Белгороде сдавала бижутерию под видом ювелирных украшений

Сегодня, 18:57
Фото: 1MI
Сотрудница ломбарда обокрала своего директора на 850 тысяч рублей
Директор местного ломбарда обнаружил крупную недостачу и бижутерию на витринах вместо золотых украшений, сообщают в региональном УМВД.

В одном из ломбардов Белгорода произошёл инцидент во время инвентаризации. Руководитель компании выявил крупную недостачу и бижутерию на витринах вместо ювелирных изделий.

Похитительницей оказалась эксперт-оценщик ломбарда, 42-летняя жительница Белгородского района. По предварительным данным, женщина целый месяц сдавала посетителям бижутерию вместо золотых украшений. Залоговые билеты она выписывала на имена предыдущих клиентов. Общая сумма похищенных белгородкой денег за месяц составила 850 тысяч рублей.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Белгородке грозит до шести лет лишения свободы.

Директор украл из своего магазина хлеба и булок на 6 тысяч рублей
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Мошенничество#Мошенник#Ломбард#Кража
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