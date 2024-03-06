Маскируются под ломбарды: белгородцев предупредили о подозрительных компаниях

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
21 организацию с признаками нелегального кредитора обнаружил ЦБ в Белгородской области. Большинство таких компаний маскируются под ломбарды. Как сообщили в Банке России, работают эти фирмы нелегально, без лицензии регулятора, обходят законы и нарушают права заёмщиков.
Такие компании могут использовать ряд схем, чтобы вводить клиентов в заблуждение. Это и вложения с высокой доходностью, займы по супернизким ставкам и ряд других «выгодных» предложений. На деле же люди теряют деньги и рискуют остаться без заложенного в псевдоломбарды имущества.
Регулятор добавляет, что на территории РФ в 2023 году выявили более 5,7 тыс. пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Это на 15,5% больше, чем в 2022 году.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности в Белгородской области в 2023 году пополнили девять организаций. В их числе — «Гарант Берилл», ювелирная мастерская «Золотое руно», ООО «Ювелия+», ООО «Золотой сундук», «Доступное золото», ООО «Е.В.А-Быттехника», «Ювелирный центр», ООО «Ломбард Нефертити», ООО «Гарант». В 2024 году реестр пополнился двумя организациями — ООО «Старый Ломбард» и ООО «Ломбард Развитие».
Напомним, в ноябре 2023 года ЦБ нашёл в регионе 18 «чёрных кредиторов». В основном речь шла об уже упомянутых псевдоломбардах.