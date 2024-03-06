Маскируются под ломбарды: белгородцев предупредили о подозрительных компаниях

Такие компании могут использовать ряд схем, чтобы вводить клиентов в заблуждение. Это и вложения с высокой доходностью, займы по супернизким ставкам и ряд других «выгодных» предложений. На деле же люди теряют деньги и рискуют остаться без заложенного в псевдоломбарды имущества.