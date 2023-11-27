У ЦБ появились вопросы к нескольким белгородским компаниям

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
С января по сентябрь в Белгородской области обнаружили 18 «чёрных кредиторов». Соответствующий список ведёт Центробанк. В перечень попадают компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В основном речь идёт о псевдоломбардах.
Во втором полугодии список пополнился тремя компаниями. В июле в перечень внесли ООО Ломбард «Золотой сундук». В августе в список попало ООО «Ювелия+», а в ноябре — ювелирную мастерскую «Золотое руно». Работают они в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Регулятор обнаружил в перечисленных организациях признаки нелегального кредитора.
Предупредительный список можно увидеть здесь.
В Центробанке предупреждают, что некоторые организации предлагают деньги в долг, но не имеют на это право. Некоторые нелегалы подменяют залоговый билет договором хранения, по которому проценты существенно выше. Помимо этого, имущество, переданное нелегалам, страхованию не подлежит, напоминает управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко.