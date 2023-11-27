У ЦБ появились вопросы к нескольким белгородским компаниям

Во втором полугодии список пополнился тремя компаниями. В июле в перечень внесли ООО Ломбард «Золотой сундук». В августе в список попало ООО «Ювелия+», а в ноябре — ювелирную мастерскую «Золотое руно». Работают они в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Регулятор обнаружил в перечисленных организациях признаки нелегального кредитора.