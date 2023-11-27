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Ломбард

У ЦБ появились вопросы к нескольким белгородским компаниям

27 ноября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Ломбард

В Белгородской области нашли 18 «чёрных кредиторов»

Это организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В основном речь идёт о псевдоломбардах, сообщили в региональном отделении Центробанка. Во втором полугодии список пополнился тремя компаниями.

С января по сентябрь в Белгородской области обнаружили 18 «чёрных кредиторов». Соответствующий список ведёт Центробанк. В перечень попадают компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В основном речь идёт о псевдоломбардах.

Во втором полугодии список пополнился тремя компаниями. В июле в перечень внесли ООО Ломбард «Золотой сундук». В августе в список попало ООО «Ювелия+», а в ноябре — ювелирную мастерскую «Золотое руно». Работают они в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Регулятор обнаружил в перечисленных организациях признаки нелегального кредитора.

Предупредительный список можно увидеть здесь.

В Центробанке предупреждают, что некоторые организации предлагают деньги в долг, но не имеют на это право. Некоторые нелегалы подменяют залоговый билет договором хранения, по которому проценты существенно выше. Помимо этого, имущество, переданное нелегалам, страхованию не подлежит, напоминает управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко.

В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний
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#Белгородская область#Экономика#Цб#Ломбард#Инна Рогова#Белгород#Нелегальный кредитор
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