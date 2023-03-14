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Центробанк за месяц нашёл в Белгородской области пять подозрительных ломбардов

14 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI
В 2022 году Банк России выявил в регионе пять подозрительных участников финрынка. В текущем году только за февраль обнаружили ещё пять фирм с признаками нелегальных кредиторов, сообщили в региональном представительстве регулятора.

С 2021 года в список зарегистрированных в Белгородской области организаций с признаками нелегальной деятельности попали 17 компаний. Из них пять выявили в прошлом году, ещё пять — только в феврале текущего года.

Так, в предупредительный список ЦБ в минувшем месяце попали следующие компании с признаками нелегального кредитора:

  • ООО Ломбард «БЕРИЛЛ — ЕДВ ПЛЮС» в Старом Осколе;
  • ООО Ломбард «БЕРИЛЛ — ЕДВ» в Старом Осколе;
  • ООО «Ювелия» (ломбард «Ювелия», «Ювелия» филиал № 1, ломбард, ювелирный магазин) в Губкине;
  • ООО «Авто-Ломбард 31» в Шебекино;
  • ООО «Гарант» (ломбард «Гарант») в Губкине.

В белгородском отделении Банка России рассказали, что нелегальные кредиторы маскируются под ломбарды, что опасно для имущества, так как его могут сразу выставить на витрину. В то время как легальные ломбарды обязаны хранить имущество в течение 30 дней.

Мошенники могут прикрываться названием вполне легального продукта — лизинга. Например, выдавать кредит под залог ПТС или автомобиля. Однако в случае малейшей просрочки такие кредиторы могут сразу забрать себе автомобиль. Некоторые нелегальные кредиторы могут навредить здоровью должника, намереваясь вернуть долг.

В регуляторе напомнили, что организации, оказывающие финуслуги, должны иметь специальное разрешение Центрального банка Российской Федерации. Компании с признаками нелегальной деятельности регулярно вносятся в предупредительный список на сайте Банка России.

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#Ольга Аксёнова#Ломбард#Нелегальный кредитор#Центробанк#Банк россии#Экономика#Белгородская область
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