Центробанк за месяц нашёл в Белгородской области пять подозрительных ломбардов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
С 2021 года в список зарегистрированных в Белгородской области организаций с признаками нелегальной деятельности попали 17 компаний. Из них пять выявили в прошлом году, ещё пять — только в феврале текущего года.
Так, в предупредительный список ЦБ в минувшем месяце попали следующие компании с признаками нелегального кредитора:
В белгородском отделении Банка России рассказали, что нелегальные кредиторы маскируются под ломбарды, что опасно для имущества, так как его могут сразу выставить на витрину. В то время как легальные ломбарды обязаны хранить имущество в течение 30 дней.
Мошенники могут прикрываться названием вполне легального продукта — лизинга. Например, выдавать кредит под залог ПТС или автомобиля. Однако в случае малейшей просрочки такие кредиторы могут сразу забрать себе автомобиль. Некоторые нелегальные кредиторы могут навредить здоровью должника, намереваясь вернуть долг.
В регуляторе напомнили, что организации, оказывающие финуслуги, должны иметь специальное разрешение Центрального банка Российской Федерации. Компании с признаками нелегальной деятельности регулярно вносятся в предупредительный список на сайте Банка России.