Белгородка украла в пункте выдачи золотую цепочку, заменив её на дешёвую бижутерию

Правоохранители установили, что горожанка заказала в интернет-магазине несколько украшений. Она пришла в пункт выдачи заказов, срезала бирки при примерке и подменила цепочку на дешёвую бижутерию. Сотруднице ПВЗ оскольчанка сообщила, что украшения ей не понравились. Она вернула подделку и скрылась.