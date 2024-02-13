Белгородка украла в пункте выдачи золотую цепочку, заменив её на дешёвую бижутерию

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Полиция Старого Оскола раскрыла кражу золотой цепочки. Её похитила местная жительница, подменив в пункте выдачи заказов.
В дежурную часть обратилась 34-летняя оскольчанка — менеджер маркетплейса. Женщина рассказала, что неизвестная совершила кражу цепочки стоимостью в 69 тыс. рублей, когда находилась в ПВЗ. Вскоре личность подозреваемой установили. Ею оказалась 32-летняя ранее не судимая местная жительница.
Правоохранители установили, что горожанка заказала в интернет-магазине несколько украшений. Она пришла в пункт выдачи заказов, срезала бирки при примерке и подменила цепочку на дешёвую бижутерию. Сотруднице ПВЗ оскольчанка сообщила, что украшения ей не понравились. Она вернула подделку и скрылась.
Против жительницы региона возбудили уголовное дело по факту кражи. Ей грозит до двух лет колонии.
Напомним, ранее аналогичный поступок совершила жительница Белгородского района. В ПВЗ она подменила кольцо с бриллиантом на бутафорское. Она отдала подделку сотрудникам и ушла. Против женщины тоже возбудили уголовное дело.