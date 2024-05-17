Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Продавца магазина накажут за продажу алкоголя юным белгородцам

Белгородские полицейские вышли на поиск не проверяющих паспорта продавцов

17 мая 2024, 16:27
Фото: 1MI

Продавца магазина накажут за продажу алкоголя юным белгородцам

Рейды по торговым точкам проводятся в Белгородском районе с 15 по 25 мая. В ходе одного из них в Стрелецком выявлен факт продажи спиртного несовершеннолетним, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Во время рейдов сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Белгородскому району нашли магазин, который продавал подросткам алкоголь. Произошло это в Стрелецком.

В отношении продавца составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Санкции предусматривают штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Директору магазина направлено представление на устранение причин и условий, способствующих совершению продавцом административного правонарушения.

Рейд по поиску тех, кто продаёт спиртное подросткам, продолжится в Белгородской области по 25 мая.

Пили алкоголь и гуляли ночью: белгородские подростки попались полицейским
Узнать подробнее
Читайте также:
Пили алкоголь и гуляли ночью: белгородские подростки попались полицейскимВ СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода12-летний мальчик допил оставленное на скамейке чужое пиво и уехал кататься на мопеде
#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Магазин#Новости Белгорода#Продажа алкоголя#Белгород
Подпишитесь
Почему Харьков не берут? Военный эксперт из Белгорода прокомментировал слова Путина
Сегодня, 13:18
Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
Сегодня, 10:11
Что известно о белгородке и её ребёнке, погибших при атаке ВСУ на автомобиль?
Сегодня, 14:33
В МЧС сообщили, из-за чего погиб белгородец, спасавший жителей обрушенного дома
Сегодня, 13:10
«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона
Сегодня, 12:01
«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»
Сегодня, 14:23
"