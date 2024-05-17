Белгородские полицейские вышли на поиск не проверяющих паспорта продавцов

Продавца магазина накажут за продажу алкоголя юным белгородцам

Рейды по торговым точкам проводятся в Белгородском районе с 15 по 25 мая. В ходе одного из них в Стрелецком выявлен факт продажи спиртного несовершеннолетним, сообщает УМВД России по Белгородской области.