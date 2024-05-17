Белгородские полицейские вышли на поиск не проверяющих паспорта продавцов

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Во время рейдов сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Белгородскому району нашли магазин, который продавал подросткам алкоголь. Произошло это в Стрелецком.
В отношении продавца составлен административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Санкции предусматривают штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
Директору магазина направлено представление на устранение причин и условий, способствующих совершению продавцом административного правонарушения.
Рейд по поиску тех, кто продаёт спиртное подросткам, продолжится в Белгородской области по 25 мая.