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Белгородскую область ночью обстреляли из «Града»

Белгородскую область ночью обстреляли из «Града»

29 мая 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
Российские ПВО предотвратили атаку ВСУ на объекты РФ. В результате над Белгородской областью уничтожили один беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град».

Прошлой ночью российские ПВО устранили попытку ВСУ атаковать БПЛА и реактивной системы залпового огня БМ-21 «‎Град» объекты Российской Федерации.

ПВО уничтожили один беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.

Вчера, 28 мая, ПВО уничтожили управляемую бомбу Hammer и снаряд «Ольха» в небе над регионом. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации

Также 28 мая около 14:00 российские системы ПВО сбить четыре БПЛА ВСУ, которые они хотели использовать для атаки. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что атаки ВСУ подверглись сёла Муром и Совхозный.

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