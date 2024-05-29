Белгородскую область ночью обстреляли из «Града»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Прошлой ночью российские ПВО устранили попытку ВСУ атаковать БПЛА и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» объекты Российской Федерации.
ПВО уничтожили один беспилотник и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.
Вчера, 28 мая, ПВО уничтожили управляемую бомбу Hammer и снаряд «Ольха» в небе над регионом. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации
Также 28 мая около 14:00 российские системы ПВО сбить четыре БПЛА ВСУ, которые они хотели использовать для атаки. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что атаки ВСУ подверглись сёла Муром и Совхозный.