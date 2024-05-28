Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Жительницу Белгородской области возмутило поведение строителей во время РО

Жительницу Белгородской области возмутило поведение строителей во время РО

28 мая 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Жительница региона задала вопрос о том, почему строители продолжают работу на стройках во время сигнала о ракетной опасности. На это ей ответил Вячеслав Гладков.

Белгородка во время прямой линии губернатора 27 мая спросила, почему строители во время ракетной опасности продолжают работу на стройках.

Гладков ответил, что никто не имеет права рисковать жизнями своих подчинённых. Губернатор сказал, что во время объявления угрозы ракетного, авиационного или беспилотного нападения люди должны иметь возможность спуститься в укрытие.

«Заставлять их находиться под обстрелом — недопустимо. Уверен, что наши строители исправят ситуацию», — сказал Вячеслав Гладков.

В середине мая стала известна ситуация, когда белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем. Женщине разрешили укрыться в здании, но попросили оставить собаку на улице. Тогда мэрия пообещала разобраться в случившемся.

«Пассажирам труднее переждать»: водители автобусов — о работе во время тревоги
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасностьНа фоне действующей во всём регионе ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы
#Маргарита Водолажская#Строители#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
Подпишитесь
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков
Сегодня, 08:40
Следователи просят помощи в поиске юного белгородца
Сегодня, 06:55
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии
Сегодня, 05:30
"