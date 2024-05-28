Жительницу Белгородской области возмутило поведение строителей во время РО

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Белгородка во время прямой линии губернатора 27 мая спросила, почему строители во время ракетной опасности продолжают работу на стройках.
Гладков ответил, что никто не имеет права рисковать жизнями своих подчинённых. Губернатор сказал, что во время объявления угрозы ракетного, авиационного или беспилотного нападения люди должны иметь возможность спуститься в укрытие.
«Заставлять их находиться под обстрелом — недопустимо. Уверен, что наши строители исправят ситуацию», — сказал Вячеслав Гладков.
В середине мая стала известна ситуация, когда белгородку не пустили в бизнес-центр во время РО с питомцем. Женщине разрешили укрыться в здании, но попросили оставить собаку на улице. Тогда мэрия пообещала разобраться в случившемся.