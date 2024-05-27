Ракетные опасности не заканчиваются: на смену утренним пришли дневные

27 мая в 13:07 была объявлена угроза ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Всех жителей региона призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, над Белгородом взрывов не было. В 13:29 был дан отбой ракетной опасности.