Ракетные опасности не заканчиваются: на смену утренним пришли дневные

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:53
27 мая в 13:07 была объявлена угроза ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Всех жителей региона призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, над Белгородом взрывов не было. В 13:29 был дан отбой ракетной опасности.
В 13:49 поступил сигнал о ракетной опасности в Шебекинском городском округе.
За день это не первая ракетная опасность. 27 мая в 9:19 в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Местные жители не слышали громких звуков над городом и другими населёнными пунктами. В 9:28 сигнал ракетной опасности был отменён.
Вчера, 2 мая, в 16:54 в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекинском городском округе и Шебекино была объявлена угроза ракетной опасности. Жители области делились информацией о том, что слышали взрывы.