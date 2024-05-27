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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Днём 27 мая в Белгороде была объявлена ракетная опасность

Ракетные опасности не заканчиваются: на смену утренним пришли дневные

27 мая 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

Днём 27 мая в Белгороде была объявлена ракетная опасность

В 13:07 в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время поступил сигнал об отбое.
Сюжет
Пво

27 мая в 13:07 была объявлена угроза ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Всех жителей региона призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, над Белгородом взрывов не было. В 13:29 был дан отбой ракетной опасности.

В 13:49 поступил сигнал о ракетной опасности в Шебекинском городском округе.

За день это не первая ракетная опасность. 27 мая в 9:19 в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Местные жители не слышали громких звуков над городом и другими населёнными пунктами. В 9:28 сигнал ракетной опасности был отменён.

Вчера, 2 мая, в 16:54 в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекинском городском округе и Шебекино была объявлена угроза ракетной опасности. Жители области делились информацией о том, что слышали взрывы.

Над Белгородом громко. По всей области запущена ракетная опасность
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг#Ракетная опасность
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