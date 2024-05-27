Они же ручные: белгородец хранил дома две гранаты

У белгородца нашли две гранаты и патроны

Житель Валуйского района Белгородской области незаконно хранил у себя 41 патрон и две гранаты. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в УФСБ.

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