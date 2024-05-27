Они же ручные: белгородец хранил дома две гранаты

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сотрудники УФСБ и УМВД по Белгородской области пресекли противоправную деятельность жителя Валуйского района, который был причастен к незаконному приобретению и хранению взрывных устройств.
Белгородец незаконно купил и хранил в своём доме 41 патрон калибра 5,45×39 мм и две ручные гранаты Ф-1 и РГД-5. Экспертиза показала, что взрывные устройства вполне могли быть использованы по назначению.
В отношении гражданина возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК России («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
В рамках этого санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти лет.