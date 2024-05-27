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У белгородца нашли две гранаты и патроны

Они же ручные: белгородец хранил дома две гранаты

27 мая 2024, 13:14
Фото: 1MI

У белгородца нашли две гранаты и патроны

Житель Валуйского района Белгородской области незаконно хранил у себя 41 патрон и две гранаты. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в УФСБ.

Сотрудники УФСБ и УМВД по Белгородской области пресекли противоправную деятельность жителя Валуйского района, который был причастен к незаконному приобретению и хранению взрывных устройств.

Белгородец незаконно купил и хранил в своём доме 41 патрон калибра 5,45×39 мм и две ручные гранаты Ф-1 и РГД-5. Экспертиза показала, что взрывные устройства вполне могли быть использованы по назначению.

В отношении гражданина возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК России («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

В рамках этого санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
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#Маргарита Водолажская#Новости Белгорода#Боеприпасы#Патроны#Белгород#Валуйский горокруг#Гранаты#Незаконное хранение
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