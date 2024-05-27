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Гранаты

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2024
Белгородец попал под суд за незаконное хранение ручных гранат и патронов в своём доме
Под уголовное дело попал 64-летний житель Волоконовского района. В прошлом году в лесу он нашёл две ручные гранаты и 10 патронов для огнестрельного оружия. Подробности сообщает областная прокуратура.
3 апреля, 07:38
2023
ВСУ обстреляли белгородский санаторий
Гранатами выбито четыре окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
23 августа 2023, 04:35
Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области
31 июля 2023, 08:26
Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно
18 июля 2023, 08:08
ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе
14 июня 2023, 08:06
ФСБ задержала с поличным спрятавших гранаты и взрывчатые вещества белгородцев
10 мая 2023, 13:08
Военный из Белгородской области спрятал в поле мешок с 26 гранатами
Мешок с взрывоопасными предметами обнаружили в Ростовской области, сообщает BAZA.
5 мая 2023, 05:01
Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области
27 апреля 2023, 07:04
В Белгородской области задержали москвичку с гранатами и патронами
28 марта 2023, 10:05
2022
Российский военный исполнил трюк со сброшенными с дронов ВСУ гранатами: видео
Военнослужащих поразил журналистов своим профессионализмом, пишут «Народные новости».
9 ноября 2022, 15:37
На складе в Белгородском районе нашли девять гранат и 300 патронов
21 октября 2022, 11:55

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