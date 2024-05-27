Белгородец попал под суд за незаконное хранение ручных гранат и патронов в своём доме

Под уголовное дело попал 64-летний житель Волоконовского района. В прошлом году в лесу он нашёл две ручные гранаты и 10 патронов для огнестрельного оружия. Подробности сообщает областная прокуратура.