В квартире и гаражах белгородца автомат Калашникова и 2 кг наркотиков

Гранаты, оружие, патроны и наркотики белгородец хранил в своих гаражах

Мужчина незаконно хранил оружие, гранаты, патроны, порох и наркотики в своём доме и двух гаражах. В отношении него возбудили два уголовных дела, под вопросом остаётся третье. Подробности сообщили на сайте «МВД Медиа» и в УФСБ по Белгородской области.