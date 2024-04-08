Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Арсенал белгородца

В квартире и гаражах белгородца автомат Калашникова и 2 кг наркотиков

8 апреля 2024, 14:18
Фото: сайт «МВД Медиа»
Арсенал белгородца

Гранаты, оружие, патроны и наркотики белгородец хранил в своих гаражах

Мужчина незаконно хранил оружие, гранаты, патроны, порох и наркотики в своём доме и двух гаражах. В отношении него возбудили два уголовных дела, под вопросом остаётся третье. Подробности сообщили на сайте «МВД Медиа» и в УФСБ по Белгородской области.

Белгородские полицейские при участии сотрудников ФСБ задержали 43-летнего жителя Алексеевки. Его подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.

Правоохранители обследовали квартиру мужчины и два его гаража. Обнаружены автомат Калашникова калибра 5,45 мм, три гладкоствольных ружья, боевая часть гранаты Ф-1, осколочная граната РГН, взрыватель, два элемента динамической защиты 4С20, более 200 граммов бездымного пороха, свыше 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, а также около двух килограмм марихуаны и частей конопли.

В отношении белгородца возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и приобретение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

После результатов баллистической экспертизы может быть возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и патронов. До избрания меры пресечения мужчину задержали.

Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородцаАрсенал и наркотики белгородца
Арсенал и наркотики белгородца
Фото: сайт «МВД Медиа»
Двоих полицейских оштрафовали за взятку с задержанного по делу о наркотиках
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородца осудили за коллекционирование оружия времён Великой Отечественной войныЛегко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов«Дайте оружие, будем охранять дом самостоятельно». Что просят у властей грайворонцы?
#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Оружие#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев
Сегодня, 12:45
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»
Сегодня, 12:11
Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода
Сегодня, 10:20
В одном из районов Белгорода завтра может быть очень громко. В чём дело?
Сегодня, 12:29
"