В квартире и гаражах белгородца автомат Калашникова и 2 кг наркотиков

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Белгородские полицейские при участии сотрудников ФСБ задержали 43-летнего жителя Алексеевки. Его подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.
Правоохранители обследовали квартиру мужчины и два его гаража. Обнаружены автомат Калашникова калибра 5,45 мм, три гладкоствольных ружья, боевая часть гранаты Ф-1, осколочная граната РГН, взрыватель, два элемента динамической защиты 4С20, более 200 граммов бездымного пороха, свыше 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, а также около двух килограмм марихуаны и частей конопли.
В отношении белгородца возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и приобретение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
После результатов баллистической экспертизы может быть возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и патронов. До избрания меры пресечения мужчину задержали.