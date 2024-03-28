Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жителя Нового Оскола. Мужчина незаконно купил и хранил огнестрельное оружие.
В доме мужчины нашли автомат ППС, два автомата ППШ, два пистолета, два револьвера, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Всё оружие пригодно для использования.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности по ч. 1 ст. 222 УК России (наказание — вплоть до пяти лет тюрьмы).
Новооскольский районный суд признал фигуранта виновным. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.