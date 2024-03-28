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Суд

Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

28 марта 2024, 11:56
Фото: 1MI
Суд

В доме белгородца нашли склад с оружием

Под суд попал житель Нового Оскола. Мужчина незаконно приобрёл и хранил в своём доме огнестрельное оружие. Подробности сообщает регионального УФСБ.
Сюжет
Суд

Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жителя Нового Оскола. Мужчина незаконно купил и хранил огнестрельное оружие.

В доме мужчины нашли автомат ППС, два автомата ППШ, два пистолета, два револьвера, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Всё оружие пригодно для использования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности по ч. 1 ст. 222 УК России (наказание — вплоть до пяти лет тюрьмы).

Новооскольский районный суд признал фигуранта виновным. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.

Белгородец год проведёт в тюрьме из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов
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#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Суд#Оружие#Новости Белгорода#Уфсб#Белгород#Алина Харина
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