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Published Сегодня, 14:21

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Оружие

Белгородец нашёл схрон с оружием в лесу и спрятал у себя дома. Его осудили

13 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
Оружие

Белгородца приговорили к тюремному сроку за незаконное хранение оружия

Мужчина обнаружил в лесополосе автомат Калашникова, патроны, гранату и взрыватель. Найденное он забрал домой и хранил в сейфе, пока его не задержали. Мужчину приговорили к двум годам колонии, сообщили в Белгородском районном суде.
Сюжет
Суд

Белгородец в лесополосе нашёл оружие и боеприпасы. Находку он забрал домой. Его за это осудили.

Мужчина находился в лесополосе в Белгородском районе и обнаружил автомат АК-74М, 145 патронов, ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель ручных гранат. Найденные боеприпасы житель региона отвёз домой и спрятал в металлическом сейфе. Продавать их он не собирался и хранил до того момента, пока оружие не изъяла полиция.

По указанному делу состоялся суд. Последний учёл смягчающие обстоятельства — содействие следствию, признание вины, раскаяние, наличие детей. В связи с этим белгородец получил два года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Шебекино, незаконно хранивший дома оружие, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. К нему пришли силовики по подозрению в хранении незарегистрированного оружия. Мужчина не хотел впускать правоохранителей и открыл газ. Его в итоге задержали.

Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке
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#Белгородская область#Белгородский район#Суд#Оружие#Белгород#Наталья Корявых#Граната#Автомат
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