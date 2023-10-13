Белгородец нашёл схрон с оружием в лесу и спрятал у себя дома. Его осудили

Мужчина находился в лесополосе в Белгородском районе и обнаружил автомат АК-74М, 145 патронов, ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель ручных гранат. Найденные боеприпасы житель региона отвёз домой и спрятал в металлическом сейфе. Продавать их он не собирался и хранил до того момента, пока оружие не изъяла полиция.