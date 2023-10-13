Белгородец нашёл схрон с оружием в лесу и спрятал у себя дома. Его осудили

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Белгородец в лесополосе нашёл оружие и боеприпасы. Находку он забрал домой. Его за это осудили.
Мужчина находился в лесополосе в Белгородском районе и обнаружил автомат АК-74М, 145 патронов, ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель ручных гранат. Найденные боеприпасы житель региона отвёз домой и спрятал в металлическом сейфе. Продавать их он не собирался и хранил до того момента, пока оружие не изъяла полиция.
По указанному делу состоялся суд. Последний учёл смягчающие обстоятельства — содействие следствию, признание вины, раскаяние, наличие детей. В связи с этим белгородец получил два года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что житель Шебекино, незаконно хранивший дома оружие, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. К нему пришли силовики по подозрению в хранении незарегистрированного оружия. Мужчина не хотел впускать правоохранителей и открыл газ. Его в итоге задержали.