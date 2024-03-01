Белгородец год проведёт в тюрьме из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Житель Борисовского района незаконно хранил взрывчатые вещества, боеприпасы, а также многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином времён Великой Отечественной войны.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Борисовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о 69-летнем жителе села Никитское Борисовского района, который незаконно хранил у себя дома и в сарае патроны и несколько видов пороха.