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Патроны

Белгородец год проведёт в тюрьме из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов

1 марта 2024, 07:37
Фото: 1MI
Патроны
Суд назначил жителю Борисовского района один год колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Житель Борисовского района незаконно хранил взрывчатые вещества, боеприпасы, а также многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином времён Великой Отечественной войны.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Борисовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о 69-летнем жителе села Никитское Борисовского района, который незаконно хранил у себя дома и в сарае патроны и несколько видов пороха.

В Белгороде за год изъяли 1,7 кг незаконно хранившихся взрывчатых веществ
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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Оружие#Новости Белгорода#Боеприпасы#Белгород#Незаконное хранение#Александра Склярова
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