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Пенсионер под Белгородом незаконно хранил порох и патроны

Белгородский пенсионер пойдёт под суд из-за пороха и патронов

28 февраля 2024, 14:12
Фото: 1MI

Пенсионер под Белгородом незаконно хранил порох и патроны

Внимание силовиков привлёк житель Борисовского района. 69-летний мужчина хранил дома порох и патроны. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

69-летний житель села Никитское Борисовского района долгое время хранил в своём доме и в сарае 89 промышленно изготовленных патронов для огнестрельного оружия, бездымный нитроцеллюлозный порох массой 290 грамм, а также смесь дымного и бездымного пороха массой 9,1 грамма. При этом у мужчины не было разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции узнали о незаконном хранении и изъяли все боеприпасы и взрывчатые вещества. В отношении белгородцы составили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что за прошлый год в Белгороде изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 4431 боеприпас, семь взрывных устройств и почти 1,7 килограмма взрывчатых веществ.

В Белгороде за год изъяли 1,7 кг незаконно хранившихся взрывчатых веществ
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Порох#Патроны#Белгород#Незаконное хранение#Александра Склярова
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