Белгородский пенсионер пойдёт под суд из-за пороха и патронов

69-летний житель села Никитское Борисовского района долгое время хранил в своём доме и в сарае 89 промышленно изготовленных патронов для огнестрельного оружия, бездымный нитроцеллюлозный порох массой 290 грамм, а также смесь дымного и бездымного пороха массой 9,1 грамма. При этом у мужчины не было разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.