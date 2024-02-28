Белгородский пенсионер пойдёт под суд из-за пороха и патронов

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
69-летний житель села Никитское Борисовского района долгое время хранил в своём доме и в сарае 89 промышленно изготовленных патронов для огнестрельного оружия, бездымный нитроцеллюлозный порох массой 290 грамм, а также смесь дымного и бездымного пороха массой 9,1 грамма. При этом у мужчины не было разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.
Сотрудники полиции узнали о незаконном хранении и изъяли все боеприпасы и взрывчатые вещества. В отношении белгородцы составили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что за прошлый год в Белгороде изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 4431 боеприпас, семь взрывных устройств и почти 1,7 килограмма взрывчатых веществ.