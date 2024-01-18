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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Освящение воды на Крещение

Крещенская вода: как белгородцам её хранить и использовать?

18 января 2024, 06:03
Фото: 1MI
Освящение воды на Крещение

Белгородцам рассказали об использовании святой воды на Крещение

Православные отмечают Крещение в ночь с 18 на 19 января. Традиционно в этот день набирают крещенскую воду. Зачем её освящают, как правильно её использовать и где хранить, объяснили в белгородской митрополии.
Сюжет
Вода

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. Белгородцам рассказали, зачем воду в этот день освящают, как её правильно употреблять, какую молитву нужно зачитать перед употреблением святой воды.

Освящение и использование воды

В митрополии объяснили, что церковь освящает различные предметы, которыми пользуются люди, еду, воду, чтобы благодать Святого Духа содействовала человеку. Обычай с освящением воды — древний. В православной церкви проводятся два водоосвящения — великое и малое.

Малое освящение может совершаться ежедневно, поэтому в храмах постоянно есть запас святой воды. Набрать её можно в любой день, если прийти в православный храм.

Чин же великого освящения проводится дважды в год: в сочельник Крещения Господня и в сам праздник. И этот чин более торжественный, чем малый, поскольку напоминает о крещении Христа.

Набрать крещенскую воду можно только 18 и 19 января, поэтому и отношение к ней особое. Церковь определила давать такую воду в утешение тем, кто отлучён от Святого Причастия.

Употреблять святую воду можно по-разному, а не только пить её. Например, разрешено окропить ею жилище, продукты, домашних животных. Особенно это рекомендуют делать как раз в Крещение.

Хранение святой воды

Хранить святую воду советуют с благоговением, поставить её стоит в отдельно выделенном месте. Лучше всего — рядом с иконами, пояснили в митрополии. На пол священнослужители ставить её не советуют.

Считается, что крещенская вода хранится намного дольше обычной, однако бывает и такое, что она может испортиться довольно быстро. Если это всё-таки произошло, рекомендуется вылить её в «не попираемое ногами место». Это может быть водоём, кусты, дерево. А вот в раковину выливать святую воду нельзя, поскольку тогда она попадёт в канализацию вместе с остальными нечистотами.

Также белгородцам объяснили, почему святую воду обычно пьют натощак. Соблюдая благочестивую традицию, люди выражают «благоговейное отношение к святыне». Но есть и исключения. Выпить святую воду можно и после еды при плохом самочувствии или болезнях. В Крещение же такую воду пить можно в любое время.

Молитва и купания

Имеется общая молитва на принятие святой воды и просфоры. Перед употреблением рекомендуется зачитывать следующий текст:

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Что касается крещенского купания, то это просто народная традиция. Если человек окунается в прорубь с молитвой для очищения, а не ради «спортивного интереса», то Церковь это одобряет.

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