Крещенская вода: как белгородцам её хранить и использовать?

Считается, что крещенская вода хранится намного дольше обычной, однако бывает и такое, что она может испортиться довольно быстро. Если это всё-таки произошло, рекомендуется вылить её в «не попираемое ногами место». Это может быть водоём, кусты, дерево. А вот в раковину выливать святую воду нельзя, поскольку тогда она попадёт в канализацию вместе с остальными нечистотами.