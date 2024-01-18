Крещенская вода: как белгородцам её хранить и использовать?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. Белгородцам рассказали, зачем воду в этот день освящают, как её правильно употреблять, какую молитву нужно зачитать перед употреблением святой воды.
В митрополии объяснили, что церковь освящает различные предметы, которыми пользуются люди, еду, воду, чтобы благодать Святого Духа содействовала человеку. Обычай с освящением воды — древний. В православной церкви проводятся два водоосвящения — великое и малое.
Малое освящение может совершаться ежедневно, поэтому в храмах постоянно есть запас святой воды. Набрать её можно в любой день, если прийти в православный храм.
Чин же великого освящения проводится дважды в год: в сочельник Крещения Господня и в сам праздник. И этот чин более торжественный, чем малый, поскольку напоминает о крещении Христа.
Набрать крещенскую воду можно только 18 и 19 января, поэтому и отношение к ней особое. Церковь определила давать такую воду в утешение тем, кто отлучён от Святого Причастия.
Употреблять святую воду можно по-разному, а не только пить её. Например, разрешено окропить ею жилище, продукты, домашних животных. Особенно это рекомендуют делать как раз в Крещение.
Хранить святую воду советуют с благоговением, поставить её стоит в отдельно выделенном месте. Лучше всего — рядом с иконами, пояснили в митрополии. На пол священнослужители ставить её не советуют.
Считается, что крещенская вода хранится намного дольше обычной, однако бывает и такое, что она может испортиться довольно быстро. Если это всё-таки произошло, рекомендуется вылить её в «не попираемое ногами место». Это может быть водоём, кусты, дерево. А вот в раковину выливать святую воду нельзя, поскольку тогда она попадёт в канализацию вместе с остальными нечистотами.
Также белгородцам объяснили, почему святую воду обычно пьют натощак. Соблюдая благочестивую традицию, люди выражают «благоговейное отношение к святыне». Но есть и исключения. Выпить святую воду можно и после еды при плохом самочувствии или болезнях. В Крещение же такую воду пить можно в любое время.
Имеется общая молитва на принятие святой воды и просфоры. Перед употреблением рекомендуется зачитывать следующий текст:
«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».
Что касается крещенского купания, то это просто народная традиция. Если человек окунается в прорубь с молитвой для очищения, а не ради «спортивного интереса», то Церковь это одобряет.