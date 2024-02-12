Белгородец хранил у себя дома в приграничье 2 кг марихуаны для дальнейшей продажи

Posted Вчера, 14:05
Published Вчера, 14:05
Modified Вчера, 14:07
Updated Вчера, 14:07
Житель Шебекинского округа 1976 года рождения на территории своего домовладения в хозяйственной постройке хранил более 2 килограммов марихуаны. Правоохранители установили, что мужчина планировал в дальнейшем продать наркотик.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящий момент фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что в июне в Старом Осколе задержали 24-летнюю девушку, которая забрала в лесу из тайника около 20 кг наркотиков. Суд отправил её в исправительную колонию.