Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:05

Published Вчера, 14:05

Modified Вчера, 14:07

Updated Вчера, 14:07

Полиция

Белгородец хранил у себя дома в приграничье 2 кг марихуаны для дальнейшей продажи

12 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Полиция

У белгородца изъяли 2 кг марихуаны

В хозяйственной постройке житель Шебекинского округа хранил марихуану, которую затем планировал продать. Однако осуществить задуманное мужчина не успел — наркотики изъяли правоохранители. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Житель Шебекинского округа 1976 года рождения на территории своего домовладения в хозяйственной постройке хранил более 2 килограммов марихуаны. Правоохранители установили, что мужчина планировал в дальнейшем продать наркотик.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что в июне в Старом Осколе задержали 24-летнюю девушку, которая забрала в лесу из тайника около 20 кг наркотиков. Суд отправил её в исправительную колонию.

МарихуанаМарихуана
МарихуанаМарихуана
МарихуанаМарихуана
Марихуана
Фото: региональное УМВД
357 килограмм наркотиков обнаружили белгородские полицейские у ОПГ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы подбросили таксисту похожие на наркотики вещества и потребовали деньгиФСБ задержала в лесу молодую белгородку с крупной партией наркотиковЧерез Белгородскую область транзитом доставляли крупную партию наркотиков
#Белгородская область#Происшествия#Марихуана#Белгород#Незаконный оборот наркотиков#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Сегодня, 13:04
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Сегодня, 06:40
Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:14
Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого
Сегодня, 09:40
Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели
Сегодня, 08:05
Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 11:26