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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Изъятые у белгородца патроны

Силовики под Белгородом накрыли целый арсенал: в числе находок — карабины и патроны

29 февраля 2024, 12:28
Фото: УМВД России по Белгородской области
Изъятые у белгородца патроны

Белгородец попал под уголовное дело за незаконное хранение оружия

Житель Белгородского района много лет незаконно хранил на своём участке огнестрельное оружие и патроны. Карабины, один из которых оказался переделанным, как утверждает белгородец, ему подарил пожилой родственник ещё 20 лет назад. Подробности рассказали в региональном УМВД.

39-летний житель одного из сёл Белгородского района хранил в своём доме два охотничьих ружья, советский однозарядный малокалиберный карабин ТОЗ-16 образца 1958 года, предназначенный для стрельбы патроном 5,6 мм, а также немецкий самозарядный охотничий карабин калибра 22LR. Последнее оружие было изменено: заводской ствол сменили на ствол от огнестрельного нарезного оружия ТОЗ-8.

У белгородца также изъяли около 20 патронов различного калибра. Их отправили на исследование.

Мужчина утверждает, что карабины ему 20 лет назад подарил пожилой родственник, однако узаконить огнестрельное оружие или сдать его белгородец не хотел.

В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасыИзъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Изъятые у белгородца оружие и боеприпасы
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Оружие#Новости Белгорода#Патроны#Карабин#Белгород#Незаконное хранение#Александра Склярова
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