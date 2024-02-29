Силовики под Белгородом накрыли целый арсенал: в числе находок — карабины и патроны

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
39-летний житель одного из сёл Белгородского района хранил в своём доме два охотничьих ружья, советский однозарядный малокалиберный карабин ТОЗ-16 образца 1958 года, предназначенный для стрельбы патроном 5,6 мм, а также немецкий самозарядный охотничий карабин калибра 22LR. Последнее оружие было изменено: заводской ствол сменили на ствол от огнестрельного нарезного оружия ТОЗ-8.
У белгородца также изъяли около 20 патронов различного калибра. Их отправили на исследование.
Мужчина утверждает, что карабины ему 20 лет назад подарил пожилой родственник, однако узаконить огнестрельное оружие или сдать его белгородец не хотел.
В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.