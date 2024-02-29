Силовики под Белгородом накрыли целый арсенал: в числе находок — карабины и патроны

Белгородец попал под уголовное дело за незаконное хранение оружия

Житель Белгородского района много лет незаконно хранил на своём участке огнестрельное оружие и патроны. Карабины, один из которых оказался переделанным, как утверждает белгородец, ему подарил пожилой родственник ещё 20 лет назад. Подробности рассказали в региональном УМВД.