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Уголовный кодекс

Силовики нашли у белгородца оружие с магазином времён Великой Отечественной войны

8 февраля 2024, 15:15
Фото: 1MI
Уголовный кодекс

Белгородец незаконно хранил у себя дома оружие, взрывчатку и боеприпасы

Оружие, боеприпасы и взрывчатку мужчина нашёл в Борисовском районе. Отдавать находку специалистам белгородец не стал, а оставил в нежилых комнатах своего дома. Подробности сообщили региональном УФСБ.

Житель Борисовского района нашёл на территории муниципалитета взрывчатые вещества, боеприпасы и многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином времён Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина незаконно хранил в нежилых помещениях своего дома.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ»).

Напомним, что 49-летний житель Шебекино незаконно хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. Защищаясь от полицейских, мужчина чуть не взорвал пятиэтажку.

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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Боеприпасы#Огнестрельное оружие#Белгород#Взрывчатые вещества#Незаконное хранение#Александра Склярова
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