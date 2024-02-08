Силовики нашли у белгородца оружие с магазином времён Великой Отечественной войны

Напомним, что 49-летний житель Шебекино незаконно хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. Защищаясь от полицейских, мужчина чуть не взорвал пятиэтажку.