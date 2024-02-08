Силовики нашли у белгородца оружие с магазином времён Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Житель Борисовского района нашёл на территории муниципалитета взрывчатые вещества, боеприпасы и многозарядное ручное огнестрельное оружие с магазином времён Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина незаконно хранил в нежилых помещениях своего дома.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ»).
Напомним, что 49-летний житель Шебекино незаконно хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. Защищаясь от полицейских, мужчина чуть не взорвал пятиэтажку.