Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке

Выяснилось, что шебекинец и правда хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел за незаконное хранение оружия, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за покушение на убийство более двух человек, пишет источник.