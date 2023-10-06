Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

SHOT: белгородец наполнил квартиру газом, чтобы не впускать силовиков

Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке

6 октября 2023, 07:03
Фото: 1MI

SHOT: белгородец наполнил квартиру газом, чтобы не впускать силовиков

Сотрудники Росгвардии и ОМОН приехали на обыск к подозреваемому в хранении незарегистрированного оружия, но возле запертой квартиры почувствовали запах газа. Житель Шебекино включил газовую плиту, не намереваясь сдаваться силовикам, сообщает источник.
Сюжет
Взрыв

По информации Telegram-канала SHOT, 5 октября около 08:00 сотрудники Росгвардии и ОМОН приехали к подозреваемому в хранении незарегистрированного оружия — 49-летнему жителю Шебекино, проживающему по улице Матроса Шарапова. В квартиру силовиков шебекинец не впускал, хотя те стучали и требовали открыть дверь. Через некоторое время правоохранительные органы почувствовали запах газа и приняли решение вскрывать дверь.

Как утверждает источник, подозреваемый включил газовую плиту и стал ждать, пока вся квартира наполнится газом. Силовики успели вовремя войти в квартиру и задержать сопротивлявшегося мужчину.

Выяснилось, что шебекинец и правда хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел за незаконное хранение оружия, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за покушение на убийство более двух человек, пишет источник.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в Шебекино случилась похожая история: сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом к 63-летнему «гражданину Советского Союза»* с обыском. Житель открыл вентиль газового баллона и поджёг газ. Пострадали семеро человек, включая хозяина дома и силовиков.

Позже устроивший взрыв мужчина скончался в больнице. Сообщалось, что в отношении жителя региона возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей.

*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.

Некрокоммунисты: почему некоторые белгородцы не верят в развал СССР и чем это опасно
Узнать подробнее
Читайте также:
В больнице скончался виновный во взрыве в Шебекино «гражданин Советского Союза»*Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семиПротив устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
#Белгородская область#Газ#Шебекино#Оружие#Силовики#Взрыв#Белгород#Обыск#Приграничье#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
Сегодня, 09:35
Белгородцев из обстреливаемого приграничья удивил детский конкурс «Шагаем вместе»
Сегодня, 09:17
Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?
Сегодня, 07:44
Белгородская ФСБ поймала чиновника с марихуаной
Сегодня, 06:39
Упавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото
Сегодня, 06:34