Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По информации Telegram-канала SHOT, 5 октября около 08:00 сотрудники Росгвардии и ОМОН приехали к подозреваемому в хранении незарегистрированного оружия — 49-летнему жителю Шебекино, проживающему по улице Матроса Шарапова. В квартиру силовиков шебекинец не впускал, хотя те стучали и требовали открыть дверь. Через некоторое время правоохранительные органы почувствовали запах газа и приняли решение вскрывать дверь.
Как утверждает источник, подозреваемый включил газовую плиту и стал ждать, пока вся квартира наполнится газом. Силовики успели вовремя войти в квартиру и задержать сопротивлявшегося мужчину.
Выяснилось, что шебекинец и правда хранил у себя дома пистолет «Наган» без номера, а также три патрона к нему и гранату Ф-1 с взрывателем. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел за незаконное хранение оружия, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за покушение на убийство более двух человек, пишет источник.
Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.
Ранее в Шебекино случилась похожая история: сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом к 63-летнему «гражданину Советского Союза»* с обыском. Житель открыл вентиль газового баллона и поджёг газ. Пострадали семеро человек, включая хозяина дома и силовиков.
Позже устроивший взрыв мужчина скончался в больнице. Сообщалось, что в отношении жителя региона возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей.
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.