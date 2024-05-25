Уже четвёртый БПЛА ВСУ за сегодня атаковал шебекинский муниципалитет

За сегодня это уже четвёртая попытка ВСУ атаковать данный муниципалитет области с помощью дронов. Два БПЛА ВСУ ранее атаковали промышленное предприятие в Шебекино, в ходе чего возникло возгорание. Третий беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадавших во всех случаях не оказалось.