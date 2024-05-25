Уже четвёртый БПЛА ВСУ за сегодня атаковал шебекинский муниципалитет

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Ещё один дрон камикадзе ВСУ атаковал Шебекино. Из-за взрыва пострадала крыша одного из кафе города. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщает Вячеслав Гладков. Оперативные службы уже прибыли и работают на месте происшествия.
За сегодня это уже четвёртая попытка ВСУ атаковать данный муниципалитет области с помощью дронов. Два БПЛА ВСУ ранее атаковали промышленное предприятие в Шебекино, в ходе чего возникло возгорание. Третий беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадавших во всех случаях не оказалось.