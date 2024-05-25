Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Атака ВСУ

Уже четвёртый БПЛА ВСУ за сегодня атаковал шебекинский муниципалитет

25 мая 2024, 09:38
Фото: 1MI
Атака ВСУ
Дрон камикадзе ВСУ атаковал Шебекино, повредив крышу кафе, но мирные жители не пострадали; оперативные службы уже на месте.

Ещё один дрон камикадзе ВСУ атаковал Шебекино. Из-за взрыва пострадала крыша одного из кафе города. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщает Вячеслав Гладков. Оперативные службы уже прибыли и работают на месте происшествия.

За сегодня это уже четвёртая попытка ВСУ атаковать данный муниципалитет области с помощью дронов. Два БПЛА ВСУ ранее атаковали промышленное предприятие в Шебекино, в ходе чего возникло возгорание. Третий беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль. Пострадавших во всех случаях не оказалось.

#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Обстрел#ВСУ#Дрон#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА#Камикадзе
Подпишитесь
В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород
Сегодня, 12:53
Региональное МЧС: в Белгороде на улице Рабочая загорелась сухая трава
Сегодня, 11:39
Над Белгородом сработала система ПВО: фото белгородцев характерных следов в небе
Сегодня, 11:10
В Шебекинском районе маленькие дети на квадроциклах пугают жителей села Максимовка
Сегодня, 12:01
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
Вчера, 13:26
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
Вчера, 16:04
"