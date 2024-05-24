Журналистов попросили уйти перед допросом жены экс-директора «Белгородского цемента»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
24 мая в Октябрьском районном суде по делу экс-гендиректора «Белгородского цемента» и бывшего депутата горсовета Эдуарда Андросова допросили жену подсудимого — Екатерину Андросову.
По просьбе стороны защиты во время допроса Екатерины Андросовой в зале не было представителей СМИ — журналистов попросили выйти из-за того, что обсуждать будут малолетних детей и семейные «подробности».
Позже сторона подсудимого предоставила суду свидетельства о рождении двух несовершеннолетних детей Эдуарда Андросова — 2018 и 2009 годов рождения.
Напомним, что Эдуарда Андросова отпустили под домашний арест ещё в декабре 2023 года. Такую меру пресечения избрали из-за полного признания вины и дачи показаний.