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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

По делу экс-директора белгородского цемзавода допросили его жену

Журналистов попросили уйти перед допросом жены экс-директора «Белгородского цемента»

24 мая 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

По делу экс-директора белгородского цемзавода допросили его жену

По делу экс-гендиректора Цемзавода Эдуарда Андросова допросили его жену — Екатерину Андросову. На время её допроса, журналистов попросили выйти из зала.

24 мая в Октябрьском районном суде по делу экс-гендиректора «Белгородского цемента» и бывшего депутата горсовета Эдуарда Андросова допросили жену подсудимого — Екатерину Андросову.

По просьбе стороны защиты во время допроса Екатерины Андросовой в зале не было представителей СМИ — журналистов попросили выйти из-за того, что обсуждать будут малолетних детей и семейные «подробности».

Позже сторона подсудимого предоставила суду свидетельства о рождении двух несовершеннолетних детей Эдуарда Андросова — 2018 и 2009 годов рождения.

Напомним, что Эдуарда Андросова отпустили под домашний арест ещё в декабре 2023 года. Такую меру пресечения избрали из-за полного признания вины и дачи показаний.

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#Алёна Мальцева#Октябрьский районный суд#Новости Белгорода#Цемзавод#Белгород#Эдуард Андросов
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