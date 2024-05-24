В Белгородской области была объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сегодня, 24 мая, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Это случилось в 12:14 по московскому времени. Белгородцев попросили оставаться дома и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, но взрывов над городом не было. На момент публикации последствиях на земле не известно.
Ракетная опасность была также объявлена в Шебекинском городском округе немного раньше, в 11:36.
22 мая в Белгороде были слышны раскаты грома, а также сигнал о ракетной опасности. Но не было слышно ни взрывов, ни работы ПВО.