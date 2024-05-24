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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность

24 мая 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области сегодня, 24 мая, в 12:14 была объявлена ракетная опасность. Работала система ПВО, но на момент публикации информации о последствиях на земле не поступало.

Сегодня, 24 мая, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Это случилось в 12:14 по московскому времени. Белгородцев попросили оставаться дома и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, но взрывов над городом не было. На момент публикации последствиях на земле не известно.

Ракетная опасность была также объявлена в Шебекинском городском округе немного раньше, в 11:36.

22 мая в Белгороде были слышны раскаты грома, а также сигнал о ракетной опасности. Но не было слышно ни взрывов, ни работы ПВО.

Почему утром не все белгородцы смогли услышать сирену при ракетной опасности?
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#Маргарита Водолажская#Новости Белгорода#Ракетная опасность
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