В Белгородской области была объявлена ракетная опасность

Сегодня, 24 мая, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Это случилось в 12:14 по московскому времени. Белгородцев попросили оставаться дома и укрыться в безопасном месте. Работало ПВО, но взрывов над городом не было. На момент публикации последствиях на земле не известно.