Слишком много звуков: в Белгороде и гром, и ракетная опасность

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Сегодня, 22 мая, во второй половине дня в Белгороде начался сильный дождь и гром. Раскаты грома продолжались и в 15:20 по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали оставаться дома и укрыться в безопасном месте.
Взрывов не было, как и звуков работы ПВО. Об отбое ракетной опасности белгородцам сообщили в 15:25.
Утром в Белгороде и Шебекино вновь была зафиксирована угроза ракетного удара со стороны украинских ВСУ. Сигналы о ракетной опасности прозвучали в Белгородском районе в 8:47 и в Шебекинском городском округе в 8:49.