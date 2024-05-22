Слишком много звуков: в Белгороде и гром, и ракетная опасность

Сегодня, 22 мая, во второй половине дня в Белгороде начался сильный дождь и гром. Раскаты грома продолжались и в 15:20 по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали оставаться дома и укрыться в безопасном месте.