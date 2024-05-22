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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Белгородской области во второй половине дня были ракетная опасность и дождь

Слишком много звуков: в Белгороде и гром, и ракетная опасность

22 мая 2024, 13:00
Фото: Bel.ru

В Белгородской области во второй половине дня были ракетная опасность и дождь

В Белгородской области были слышни раскаты грома, а также сигнал о ракетной опасности.

Сегодня, 22 мая, во второй половине дня в Белгороде начался сильный дождь и гром. Раскаты грома продолжались и в 15:20 по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали оставаться дома и укрыться в безопасном месте.

Взрывов не было, как и звуков работы ПВО. Об отбое ракетной опасности белгородцам сообщили в 15:25.

Утром в Белгороде и Шебекино вновь была зафиксирована угроза ракетного удара со стороны украинских ВСУ. Сигналы о ракетной опасности прозвучали в Белгородском районе в 8:47 и в Шебекинском городском округе в 8:49.

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#Маргарита Водолажская#Новости Белгорода#Гром#Ракетная опасность
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