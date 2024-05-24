По селу в белгородском приграничье за сутки выпустили 35 снарядов из РСЗО

Щигоревку ВСУ атаковали с помощью дрона, а посёлок Красное с помощью трёх дронов. По окраине Мурома выпустили 10 артиллерийских снарядов. Также над селом был сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.