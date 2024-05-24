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По селу в белгородском приграничье за сутки выпустили 35 снарядов из РСЗО

По селу в белгородском приграничье за сутки выпустили 35 снарядов из РСЗО

24 мая 2024, 15:09
Фото: 1MI
Под массированным ударом оказалась Новая Таволжанка. Всего за минувшие сутки под атаку ВСУ попали четыре населённых пунктов Шебекинского округа. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.

23 мая ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 35 снарядов из РСЗО. Во время обстрела пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Врачи оцениваются состояние раненых как средней степени тяжести. Повреждения зафиксировали в 15 частных жилых домовладениях.

Щигоревку ВСУ атаковали с помощью дрона, а посёлок Красное с помощью трёх дронов. По окраине Мурома выпустили 10 артиллерийских снарядов. Также над селом был сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.

Всего за минувшие сутки под атаку ВСУ попали девять районов Белгородской области. Без последствий обошлось в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Прохоровском районах.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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