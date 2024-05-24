По селу в белгородском приграничье за сутки выпустили 35 снарядов из РСЗО

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
23 мая ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 35 снарядов из РСЗО. Во время обстрела пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Врачи оцениваются состояние раненых как средней степени тяжести. Повреждения зафиксировали в 15 частных жилых домовладениях.
Щигоревку ВСУ атаковали с помощью дрона, а посёлок Красное с помощью трёх дронов. По окраине Мурома выпустили 10 артиллерийских снарядов. Также над селом был сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.
Всего за минувшие сутки под атаку ВСУ попали девять районов Белгородской области. Без последствий обошлось в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Прохоровском районах.