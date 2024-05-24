Не позже IV века: новый объект под Белгородом внесли в список культурного наследия

В то же время нельзя проводить на территории земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и другие работы, которые направлены на изменение объекта, использовать на месте металлодетекторы, георадары и другие приборы для поиска археологических предметов без разрешения, а также захламлять объект мусором и строительными материалами.