Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Белгородской области в список культурного наследия внесли новый объект

Не позже IV века: новый объект под Белгородом внесли в список культурного наследия

24 мая 2024, 14:38
Фото: 1MI

В Белгородской области в список культурного наследия внесли новый объект

Ещё одно селище включили в список объектов культурного наследия Белгородской области. Соответствующий приказ от 20 мая опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

Исходя из документа, в перечень культурного наследия включили селище-9 в Новом Осколе, существующее с раннего железного века, то есть с III–IV веков. С момента включения объекта в список разрешается:

  • проводить на территории согласованные археологические работы;
  • пропускать на место людей;
  • ухаживать за его сохранностью;
  • законсервировать и превратить в музей.

В то же время нельзя проводить на территории земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и другие работы, которые направлены на изменение объекта, использовать на месте металлодетекторы, георадары и другие приборы для поиска археологических предметов без разрешения, а также захламлять объект мусором и строительными материалами.

Где найти в Белгородской области самый старый и самый загадочный памятники?
Узнать подробнее
Читайте также:
Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца мартаКультурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстреловВ Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА
#Александра Склярова#Белгородская область#Культура#Белгород#Культурное наследие#Новооскольский горокруг
Подпишитесь
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
Сегодня, 13:26
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
Сегодня, 16:04
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс
Сегодня, 11:50
Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд
Сегодня, 12:08
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
"