Интересно, что это так бумкнуло: в Минобороны объяснили громкий звук над Белгородом

За 23 мая система ПВО сбила около 40 воздушных целей над Белгородской область, были уничтожено примерно 35 реактивных снарядов и семь БПЛА ВСУ. Также за вчерашний день ВСУ атаковали школу в селе Безымено Грайворонского округа. Из-за взрыва были повреждены крыша школы, выбиты окна на двух этажах, а также разбито окно в одной из квартир соседнего многоквартирного дома. Среди мирного населения никто не пострадал, так как в школе все учатся удалённо.



