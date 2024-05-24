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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Интересно, что это так бумкнуло: в Минобороны объяснили громкий звук над Белгородом

24 мая 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сегодня утром, 24 мая, средства противовоздушной обороны сбили БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сегодня, 24 мая, в 10 утра ВСУ пытались атаковать объекты, которые находятся на территории Российской Федерации, с помощью беспилотника.

БПЛА сбили дежурные средства ПВО над Белгородской областью. Вчера, 23 мая, в Белгороде разгонный блок ракеты попал в автомобиль. В результате была пробита крыша автомобиля, но пострадавших не было.

За 23 мая система ПВО сбила около 40 воздушных целей над Белгородской область, были уничтожено примерно 35 реактивных снарядов и семь БПЛА ВСУ. Также за вчерашний день ВСУ атаковали школу в селе Безымено Грайворонского округа. Из-за взрыва были повреждены крыша школы, выбиты окна на двух этажах, а также разбито окно в одной из квартир соседнего многоквартирного дома. Среди мирного населения никто не пострадал, так как в школе все учатся удалённо.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область американскими ракетами
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
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