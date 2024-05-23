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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Белгороде разгонный блок ракеты попал в автомобиль

В Белгороде разгонный блок ракеты попал в автомобиль

23 мая 2024, 14:43
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Произошло это сегодня днём, 23 мая. Как сообщают местные Telegram-каналы, никто не пострадал.

В областном центре во время отражения воздушной атаки ВСУ разгонный блок ракеты попал в автомобиль. На фото видно, что блок пробил крышу машины и вонзился в сиденье. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что сегодня система ПВО сбила около 40 воздушных целей над Белгородской областью. За сутки над регионом уничтожили порядка 35 реактивных снарядов и семь беспилотников ВСУ.

Отметим, что ночью ВСУ пытались атаковать Белгородчину тремя реактивными снарядами «Ольха» и тремя беспилотниками. Также было выпушено 32 снаряда из РСЗО «Вампир». Попытки атак пресекли дежурные средства ПВО.

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#Алина Харина#Новости Белгорода#Белгород#Ракета#Атака ВСУ#Система ПВО
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