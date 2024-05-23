В Белгороде разгонный блок ракеты попал в автомобиль

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В областном центре во время отражения воздушной атаки ВСУ разгонный блок ракеты попал в автомобиль. На фото видно, что блок пробил крышу машины и вонзился в сиденье. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что сегодня система ПВО сбила около 40 воздушных целей над Белгородской областью. За сутки над регионом уничтожили порядка 35 реактивных снарядов и семь беспилотников ВСУ.
Отметим, что ночью ВСУ пытались атаковать Белгородчину тремя реактивными снарядами «Ольха» и тремя беспилотниками. Также было выпушено 32 снаряда из РСЗО «Вампир». Попытки атак пресекли дежурные средства ПВО.