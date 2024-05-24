Более 5000 белгородских девятиклассников будут сдавать ОГЭ по четырём предметам

Как отметил чиновник, для девятиклассников в штатном режиме уже состоялись два экзамена по одному предмету — английский язык. Он сдаётся в устной и письменной формах. Из заявленных 278 человек приняли участие в сдаче ЕГЭ 277. Один человек не смог присутствовать на экзамене из-за болезни. Он сможет сдать ЕГЭ в резервные дни.