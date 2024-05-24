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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Более 5000 белгородских девятиклассников будут сдавать ОГЭ по четырём предметам

Более 5000 белгородских девятиклассников будут сдавать ОГЭ по четырём предметам

24 мая 2024, 14:26
Фото: 1MI
Речь идёт об экзаменах по химии, биологии, информатике и обществознанию. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

Как отметил чиновник, для девятиклассников в штатном режиме уже состоялись два экзамена по одному предмету — английский язык. Он сдаётся в устной и письменной формах. Из заявленных 278 человек приняли участие в сдаче ЕГЭ 277. Один человек не смог присутствовать на экзамене из-за болезни. Он сможет сдать ЕГЭ в резервные дни.

В первый день экзамена объявлялась ракетная опасность. К этому времени все участники уже были дома. На пунктах проведения экзаменов работали только сотрудники, которые действовали в соответствии с алгоритмом и приняли все меры безопасности.
Андрей Милёхин

В настоящее время предметная комиссия проверяет работы. Результаты станут известны к 5 июня.

Следующий экзамен у девятиклассников пройдёт 27 мая. Выпускники будут сдавать химию, биологию, информатику и обществознание. На участие в этих экзаменах заявлено свыше 5000 человек. Сейчас проводятся консультации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Химия#ЕГЭ#Английский язык#Биология#Белгород#Андрей Милёхин#Информатика#Обществознание#Девятиклассники
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