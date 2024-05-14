Что делать белгородским выпускникам, если ракетная опасность застанет во время ЕГЭ?

Отмечается, что с 25 апреля по 6 мая на территории области была проведена проверка пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Во всех задействованных для проведения экзаменов учреждениях были оборудованы укрытия, рассчитанные на максимальное количество присутствующих там людей.