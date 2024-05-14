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Published Сегодня, 11:19

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Экзамен

Что делать белгородским выпускникам, если ракетная опасность застанет во время ЕГЭ?

14 мая 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
Экзамен

В минобре рассказали белгородцам, что будет с ЕГЭ во время ракетной опасности

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал, что во время ЕГЭ предусмотрены меры безопасности на случай РО. Экзамены будут приостановлены без потери времени для выполнения заданий, а школьники смогут укрыться в специально оборудованных местах.
Сюжет
ЕГЭ

Белгородка поинтересовалась, что будет, если во время ЕГЭ объявят ракетную опасность. «Детей всех выведут, а потом что?» — спрашивает жительница региона.

Женщине ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.

На случай объявления ракетной опасности во время экзамена прорабатывается механизм приостановки экзамена без потери времени на выполнение заданий. В пределах каждого пункта проведения экзаменов оборудованы укрытия.
Андрей Милёхин

Отмечается, что с 25 апреля по 6 мая на территории области была проведена проверка пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Во всех задействованных для проведения экзаменов учреждениях были оборудованы укрытия, рассчитанные на максимальное количество присутствующих там людей.

В минобре напомнили белгородским выпускникам о действиях перед ЕГЭ и ГИА
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Экзамены#Белгород#Андрей Милёхин#Ракетная опасность
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