Что делать белгородским выпускникам, если ракетная опасность застанет во время ЕГЭ?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Белгородка поинтересовалась, что будет, если во время ЕГЭ объявят ракетную опасность. «Детей всех выведут, а потом что?» — спрашивает жительница региона.
Женщине ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.
На случай объявления ракетной опасности во время экзамена прорабатывается механизм приостановки экзамена без потери времени на выполнение заданий. В пределах каждого пункта проведения экзаменов оборудованы укрытия.
Андрей Милёхин
Отмечается, что с 25 апреля по 6 мая на территории области была проведена проверка пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Во всех задействованных для проведения экзаменов учреждениях были оборудованы укрытия, рассчитанные на максимальное количество присутствующих там людей.