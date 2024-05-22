В Белгородской области ОГЭ будут сдавать более шести тысяч школьников

ОГЭ проведут в десяти учреждениях Белгородской области. Выпускники из приграничных и приравненных к ним территорий в этом году освобождены от сдачи ОГЭ и получат аттестаты на основе промежуточных результатов. Для получения аттестата девятиклассники из открытых территорий должны сдать два обязательных предмета — русский язык и математику, а также два предмета по выбору.