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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Белгородской области ОГЭ будут сдавать более шести тысяч школьников

В Белгородской области ОГЭ будут сдавать более шести тысяч школьников

22 мая 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области 6786 выпускников девятых классов будут сдавать ОГЭ. Для проведения экзаменов задействованы 33 экзаменационных пункта.
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Дети

В Белгородской области государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) будут сдавать 6786 выпускников. Для организации экзаменов задействовано 33 экзаменационных пункта, 2137 организаторов. За ходом проведения ОГЭ будут следить 825 общественных наблюдателей.

ОГЭ проведут в десяти учреждениях Белгородской области. Выпускники из приграничных и приравненных к ним территорий в этом году освобождены от сдачи ОГЭ и получат аттестаты на основе промежуточных результатов. Для получения аттестата девятиклассники из открытых территорий должны сдать два обязательных предмета — русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

Наиболее популярными экзаменами по выбору стали обществознание (4276 выпускников), география (3452 выпускника), информатика (2484 выпускника) и биология (1693 выпускника).

Также с 24 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов ОГЭ.

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