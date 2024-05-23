Скажи «‎Шебекино»: кубинцы пробуют выучить название белгородского города

Что касается произношения, то в январе федеральный журналист ошибся в имени губернатора Гладкова. Владимир Соловьев в своём Telegram-канале поделился информацией о том, как глава Белгородской области посетил места обстрелов в Шебекино. Однако в его публикации губернатор Вячеслав Гладков был ошибочно назван «Александром Гладковым». Журналисты неоднократно допускали ошибки в названиях белгородских населённых пунктов. Так, город Шебекино нередко становился как «Шемякино» или «Шмекино».