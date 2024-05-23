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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В белгородской группе опубликовали видео о том, как кубинцы говорят «‎Шебекино»

Скажи «‎Шебекино»: кубинцы пробуют выучить название белгородского города

23 мая 2024, 14:28
Фото: 1MI

В белгородской группе опубликовали видео о том, как кубинцы говорят «‎Шебекино»

В социальных сетях появилось видео, где иностранцы пытаются правильно произнести названия белгородских населенных пунктов, таких как Шебекино и Белгород. Видео поделилась группа «Шёпот Шебекино».

В Шебекинской группе появилось видео, на котором кубинцы пытаются повторить название населённого пункта. В основном участниками такого интерактива стали сотрудники кафе и ресторанов.Четверо инностранцев яростно пытались произнести «‎Шебекино»‎ и «Белгород».

Что касается произношения, то в январе федеральный журналист ошибся в имени губернатора Гладкова. Владимир Соловьев в своём Telegram-канале поделился информацией о том, как глава Белгородской области посетил места обстрелов в Шебекино. Однако в его публикации губернатор Вячеслав Гладков был ошибочно назван «Александром Гладковым». Журналисты неоднократно допускали ошибки в названиях белгородских населённых пунктов. Так, город Шебекино нередко становился как «Шемякино» или «Шмекино».

Видео: «Шёпот Шебекино»
На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино
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