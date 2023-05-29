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На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино

29 мая 2023, 18:57
Очередную ошибку допустили на канале «Россия 1» в ток-шоу «60 минут».
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СВО

На федеральных каналах до сих пор не могут запомнить правильное название города Шебекино в Белгородской области. На телеканале «Россия 1» ошибку допустили в ток-шоу «60 минут». Видео с ошибкой распространили по социальным сетям.

Так, гость программы город в Шебекинском округе назвал Шемякино. Но когда ему подсказали, что город всё же правильно называть Шебекино, мужчина всё равно услышал по-другому: Шмекино.

На федеральных каналах уже не в первый раз неправильно произносят название города Шебекино. Жители округа даже просили губернатора Вячеслава Гладкова напомнить московским журналистам, как правильно называется населённый пункт и что это — город, а не село. А недавно в сообществе «Новости Первого канала» белгородцы заметили интересное: комментарии с упоминанием Шебекино в группе автоматически удаляются.

Жителей Шебекино оскорбило, что московские журналисты называют их город селом
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