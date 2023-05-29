На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино

На федеральных каналах уже не в первый раз неправильно произносят название города Шебекино. Жители округа даже просили губернатора Вячеслава Гладкова напомнить московским журналистам, как правильно называется населённый пункт и что это — город, а не село. А недавно в сообществе «Новости Первого канала» белгородцы заметили интересное: комментарии с упоминанием Шебекино в группе автоматически удаляются.