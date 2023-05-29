На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
На федеральных каналах до сих пор не могут запомнить правильное название города Шебекино в Белгородской области. На телеканале «Россия 1» ошибку допустили в ток-шоу «60 минут». Видео с ошибкой распространили по социальным сетям.
Так, гость программы город в Шебекинском округе назвал Шемякино. Но когда ему подсказали, что город всё же правильно называть Шебекино, мужчина всё равно услышал по-другому: Шмекино.
На федеральных каналах уже не в первый раз неправильно произносят название города Шебекино. Жители округа даже просили губернатора Вячеслава Гладкова напомнить московским журналистам, как правильно называется населённый пункт и что это — город, а не село. А недавно в сообществе «Новости Первого канала» белгородцы заметили интересное: комментарии с упоминанием Шебекино в группе автоматически удаляются.