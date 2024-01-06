Теперь Александр? Федеральный журналист ошибся в имени губернатора Гладкова

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Известный российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале решил рассказать о том, как губернатор Белгородской области съездил на места обстрелов в городе Шебекино. Всё бы ничего, только Вячеслава Гладкова в публикации назвали «Александром Гладковым». Позже ошибку в посте исправили.
Напомним, после трагедии 30 декабря в Белгороде в эфире телеканала «Россия 24» областную столицу назвали Белградом. Позже ведущая новостей извинилась за эту оговорку. Хотя такие ошибки в названиях белгородских населённых пунктов федеральные журналисты допускают не впервые. Чего только стоит «Шемякино», «Шмекино» и другие альтернативы в отношении города Шебекино.