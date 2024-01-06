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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Вячеслав Гладков

Теперь Александр? Федеральный журналист ошибся в имени губернатора Гладкова

6 января 2024, 16:50
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Владимир Соловьёв назвал губернатора Белгородской области другим именем

В публикации о выезде Вячеслава Гладкова в город Шебекино в Telegram-канале журналист допустил ошибку. И в этот раз не в названии населённого пункта.

Известный российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале решил рассказать о том, как губернатор Белгородской области съездил на места обстрелов в городе Шебекино. Всё бы ничего, только Вячеслава Гладкова в публикации назвали «Александром Гладковым». Позже ошибку в посте исправили.

Напомним, после трагедии 30 декабря в Белгороде в эфире телеканала «Россия 24» областную столицу назвали Белградом. Позже ведущая новостей извинилась за эту оговорку. Хотя такие ошибки в названиях белгородских населённых пунктов федеральные журналисты допускают не впервые. Чего только стоит «Шемякино», «Шмекино» и другие альтернативы в отношении города Шебекино.

Фото: Bel.ru
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#Общество#Шебекино#Губернатор белгородской области#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Белград#Екатерина Никулина#Владимир Соловьёв#Федеральные журналисты#Ошибки в названиях#Россия 24
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